En medio del conflicto, el bloqueo del estrecho de Ormuz es uno de los que más impacta al mundo. ( AFP/ARCHIVO )

Irán dijo el lunes que utilizaría todos los medios a su alcance para contrarrestar el bloqueo naval estadounidense impuesto en represalia al asedio iraní en el estrecho de Ormuz.

"Ciertamente no toleraremos estas acciones y utilizaremos todos los medios disponibles para hacer frente a la agresión estadounidense", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa semanal.

La guerra estalló entre Irán y Estados Unidos el 28 de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Ali Jamenei.

Desde entonces el conflicto se ha ampliado después de que Irán respondiera con ataques de misiles y drones en toda la región, y luego con la implicación de grupos militantes respaldados por Teherán en Líbano, Yemen e Irak.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el centro del conflicto, mientras Irán prosigue sus esfuerzos para bloquear esta vía marítima vital para el suministro energético mundial.

Como respuesta, Estados Unidos impuso su propio contrabloqueo a los puertos iraníes. Posteriormente anunció una serie de sanciones económicas y puso en marcha un grupo de trabajo para interrumpir las rutas terrestres hacia Irán.

Sanciones y bloqueos

"Debe tenerse en cuenta que lo que los estadounidenses han descrito como sanciones económicas, un bloqueo económico y un bloqueo naval constituye sin duda un acto de agresión militar contra Irán", afirmó Baqaei.

"En estas circunstancias, Irán tiene derecho, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de la ONU, a utilizar cualquier medio a su alcance para defenderse".

Los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis siguen estancados, especialmente desde el colapso de un acuerdo de junio que establecía una hoja de ruta hacia una solución permanente.

Irán ha afirmado que Ormuz podría abrirse en un plazo de dos días, pero solo si Washington acepta su lista de exigencias, que incluye el levantamiento del bloqueo.