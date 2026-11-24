El Ejército israelí mató este lunes a tres hombres de entre 28 y 38 años en un ataque con dron a un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, según atestiguó EFE en el lugar de los hechos y confirmaron fuentes sanitarias. Los cuerpos de dos de ellos fueron trasladados sin vida al hospital Shifa de la capital gazatí, donde murió un tercero herido en el ataque, informó posteriormente el centro hospitalario a EFE. En el ataque también se registraron seis heridos, dos de ellos críticos, según la misma fuente sanitaria. ( EFE/ AHMAD AWAD )

El movimiento islamista Hamás anunció este martes la muerte del jefe de su servicio de seguridad interior en la Franja de Gaza, en un ataque israelí que golpea una de las estructuras fundamentales de su aparato de control territorial, mientras persisten las acusaciones mutuas de incumplimiento del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025.

El Ministerio del Interior del enclave palestino identificó al fallecido como Naeem Abu Nahal, de 50 años, quien ostentaba el rango de general de brigada y dirigía el organismo encargado de la seguridad interna del movimiento, según informó la agencia AFP.

Poco antes, el Ejército israelí y sus servicios de inteligencia interior habían anunciado una operación contra un "alto terrorista" de Hamás, sin revelar su identidad.

La Defensa Civil palestina informó que siete personas murieron este martes en distintos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron posteriormente la muerte de Abu Nahal mediante un comunicado conjunto, en el que destacaron que su predecesor había sido capturado por las fuerzas israelíes meses atrás.

Un aparato bajo presión

Abu Nahal había asumido el cargo tras la captura, en septiembre pasado, de Muein al-Arabid, entonces máximo responsable de la seguridad interior de Hamás, según informó The Times of Israel.

A diferencia del brazo armado del movimiento islamista, las Brigadas Al Qasam, el aparato de seguridad interior desempeña funciones de inteligencia, vigilancia, protección de dirigentes y control de la disidencia interna.

La pérdida de dos responsables de esa estructura en menos de tres meses se produce en momentos en que el futuro del control político y administrativo de Gaza constituye uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una solución del conflicto.

Israel sostiene que Hamás aprovecha la tregua para reorganizarse y rearmarse, acusaciones que el movimiento palestino rechaza, mientras denuncia que las operaciones israelíes contravienen los compromisos adquiridos en las negociaciones de paz.

Una tregua amenazada

La muerte de Abu Nahal se produce apenas seis días después de que la Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el riesgo de colapso del alto el fuego.

En un informe divulgado el 18 de noviembre, el organismo responsabilizó tanto a Israel como a Hamás de incumplir compromisos esenciales para la implementación del acuerdo.

Entre los asuntos pendientes figuran el desarme del movimiento islamista, la retirada de las tropas israelíes, la formación de una administración palestina de carácter tecnocrático y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

La falta de avances también ha retrasado los planes de reconstrucción y la creación de un cuerpo policial civil palestino que asuma las responsabilidades de seguridad en el enclave.

La crisis humanitaria

Entretanto, más de dos millones de palestinos afrontan otro invierno en condiciones precarias, con miles de familias desplazadas, viviendas destruidas y dificultades para acceder a alimentos, agua potable y servicios sanitarios.

El lunes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) denunció la muerte de uno de sus trabajadores, Adel al-Helo, en un ataque israelí mientras desempeñaba sus funciones relacionadas con el suministro de agua a la población.

Según un recuento de AFP basado en las estadísticas del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por Naciones Unidas, más de 1,600 palestinos han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego.

En ese mismo período, de acuerdo con las cifras militares israelíes recogidas por AFP, fallecieron siete soldados y un trabajador civil.

Más de trece meses después del acuerdo auspiciado por Washington, el cese de los combates a gran escala no se ha traducido en el fin de las hostilidades ni en una solución sobre quién gobernará Gaza, cómo se garantizará su seguridad y bajo qué condiciones comenzará su reconstrucción.