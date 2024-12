Rescatistas buscan sobrevivientes del terremoto en Vanuatu, sin agua ni cifra clara de muertos

Un edificio se ve dañado en Port Vila, tras un potente terremoto en Vanuatu el martes 17 de diciembre de 2024. ( TIM CUTLER VIA AP. )

La capital de Vanuatu estaba sin agua corriente el miércoles, al día siguiente de que los embalses fueran destruidos por un violento terremoto de magnitud 7,3 que causó estragos en la nación insular del Pacífico Sur, mató al menos a 14 personas e hirió a cientos, unas cifras que se espera aumenten.

La oficina de gestión de desastres del gobierno dijo la madrugada del miércoles que se habían confirmado 14 muertes, pero horas después indicó que nueve habían sido verificadas por el hospital principal. Se "esperaba un aumento" ya que aún había personas atrapadas en edificios caídos, dijo un portavoz. Unas 200 personas fueron atendidas por lesiones.

Dos de los fallecidos eran ciudadanos chinos, según la agencia oficial de noticias Xinhua de China, que citó a Gu Zihua, un funcionario de la embajada china en Vanuatu.

Los frenéticos esfuerzos de rescate que comenzaron en edificios derruidos después del terremoto del martes por la tarde continuaban 30 horas después, con docenas de personas trabajando con poca agua entre el polvo y el calor para buscar a los que gritaban pidiendo ayuda desde dentro. Varios sobrevivientes más fueron extraídos de los escombros de los edificios del centro de Port Vila, también la ciudad más grande del país, mientras que otros permanecían atrapados y algunos aparecieron muertos.

Un colapso casi total de las telecomunicaciones complicaba que las personas confirmaran el estado de sus familiares. Algunas operadoras comenzaron a restablecer el servicio telefónico, pero las conexiones eran irregulares.

El servicio de internet no se había restablecido porque el cable submarino que lo suministra estaba dañado, dijo su operador.

El terremoto ocurrió a una profundidad de 57 kilómetros (35 millas) con su centro 30 kilómetros (19 millas) al oeste de la capital de Vanuatu, un grupo de 80 islas donde viven unas 330,000 personas. Una alerta de tsunami fue cancelada menos de dos horas después del terremoto, pero docenas de grandes réplicas continuaron sacudiendo el país.

Katie Greenwood, jefa para Asia-Pacífico de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, que habló con The Associated Press desde Fiyi, dijo que no estaba claro cuántas personas seguían desaparecidas o muertas.

"Tenemos información anecdótica proveniente de personas en el sitio de búsqueda y rescate que están bastante seguras de que desafortunadamente esos números aumentarán", dijo.

La principal instalación médica de la capital, el Hospital Central de Vila, sufrió graves daños y los pacientes fueron trasladados a un campamento militar. Clement Chipokolo, director en Vanuatu de la prominente agencia de ayuda cristiana World Vision, dijo que los servicios de atención médica, ya tensionados antes del terremoto, estaban sobrepasados.

No hay agua en Port Vila

Aunque la electricidad estaba cortada en amplias áreas de Port Vila, el mayor temor entre las agencias de ayuda era la falta de agua. Dos grandes embalses que abastecían a la capital quedaron totalmente diezmados, dijo la Oficina Nacional de Gestión de Desastres.

Un residente, Milroy Cainton, dijo que la gente se sumaba a largas colas para comprar agua en las tiendas, pero solo podían comprar dos o cuatro botellas a la vez. "En realidad a la gente no le preocupa la electricidad, sólo les preocupa el agua", afirmó.

UNICEF estaba registrando un aumento en los casos de diarrea entre los niños, señal de que habían comenzado a beber agua contaminada, dijo Eric Durpaire, Jefe de la Oficina de Campo de Vanuatu de UNICEF. Las autoridades indicaron a los residentes de áreas donde se restableció el suministro de agua que la hirvieran.

Algunas personas permanecen atrapadas bajo los escombros

Al menos 10 edificios sufrieron daños mayores, muchos en una zona céntrica concurrida que estaba llena de compradores cuando ocurrió el terremoto al mediodía. Se desconoce el número de personas atrapadas dentro, y Cainton, el residente, dijo que los rescatistas se habían visto obligados a centrar sus esfuerzos donde creían que podían salvar personas.

Michael Thompson, quien dirige un negocio de turismo en Vanuatu, estaba entre los rescatistas y publicó un video en Facebook de los frenéticos esfuerzos de rescate y de los sobrevivientes cubiertos de polvo en camillas, junto con súplicas para que la gente trajera herramientas y agua al lugar.

Funcionarios dijeron el miércoles por la noche que Port Vila parecía ser la zona más afectada, aunque algunas aldeas cercanas y islas costeras habían experimentado aludes de tierra. Tres puentes estaban "en alto riesgo de colapso" en caso de lluvias intensas, dijo el gobierno.

Embajadas dañadas

Un edificio que albergaba varias misiones diplomáticas en Port Vila, incluidas las de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Nueva Zelanda, quedó destruido, con una sección del edificio desprendida y aplastando el primer piso. Las ventanas estaban deformadas y las paredes se derrumbaron.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que su personal de la embajada estaba a salvo, pero el edificio ya no era funcional. La oficina se abrió en julio como parte de un esfuerzo de Estados Unidos para expandir su presencia en el Pacífico para contrarrestar la influencia de China en la región.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda dijo que había contabilizado todo el personal de la embajada. El ministerio de relaciones exteriores de Australia dijo que sus trabajadores estaban seguros.

Todos los vuelos cancelados

Los daños en el puerto marítimo y el aeropuerto probablemente dificultarán los esfuerzos de ayuda y la recuperación económica en un país dependiente de las exportaciones agrícolas y el turismo. El aeropuerto estaba cerrado a los vuelos comerciales durante otras 72 horas desde el miércoles.

Pero la pista fue considerada operativa para vuelos humanitarios por ingenieros franceses que llegaron en helicóptero y se esperaba que las aeronaves militares de Australia y Nueva Zelanda comenzaran a llegar la noche del miércoles. Llevan personal y equipo de búsqueda y rescate, así como suministros de ayuda.

Dan McGarry, un periodista que vive en Vanuatu, dijo que había habido un "enorme deslizamiento de tierra" en la terminal internacional de mercancías. El gobierno dijo que el muelle principal estaba cerrado.

Los aludes de tierra han aislado a varias aldeas y Greenwood, de la Cruz Roja, dijo que aún no se habían establecido comunicaciones con algunas áreas costeras cerca del centro del terremoto. Quedaba por ver si el centro destruido de Port Vila era "solo la punta de un iceberg o si eso era en realidad el iceberg en sí", dijo.

La posición de Vanuatu en una zona de subducción, donde la placa tectónica indoaustraliana se mueve debajo de la placa del Pacífico, supone que los terremotos de magnitud superior a 6 son habituales, y los edificios del país están diseñados para resistir daños sísmicos.

