Hallan banderas del Estado Islámico en pertenencias de hombres que realizaron ataque en Australia

Agentes de policía y los servicios de emergencia trabajan en la zona de la playa de Bondi en Sídney, Australia, donde este domingo al menos 10 personas han muerto, incluido uno los presuntos agresores, por un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que ha causado también al menos 12 heridos.Sydney (Australia) ( EFE )

El padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney probablemente actuaron motivados "por la ideología" del grupo yihadista Estado Islámico (EI), aseguró este martes el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Sajid Akram y su hijo Naveed mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo, ocurrido el domingo por la tarde en Bondi Beach.

Las autoridades han calificado el ataque como un acto "terrorista" impulsado por el "antisemitismo", pero hasta ahora habían dado pocos detalles sobre motivaciones más profundas de los atacantes.

Albanese dio una de las primeras pistas este martes, al afirmar que el dúo se había radicalizado por una "ideología de odio".

"Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico", declaró el primer ministro a la cadena australiana ABC.

"Con el auge del ISIS hace ya más de una década, el mundo ha estado lidiando con el extremismo y esta ideología de odio", afirmó en otra entrevista usando uno de los acrónimos del Estado Islámico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/06afe408f46e8e8721f84b146f843fba0ed90df4w-c6834a55.jpg Un oficial de policía observa a la gente que desaloja la playa de Bondi en Sídney, Australia, donde el domingo al menos 10 personas han muerto, incluido uno los presuntos agresores, por un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que ha causado también al menos 12 heridos. (EFE)

La policía encontró un auto registrado a nombre de Naveed Akram estacionado cerca de la playa tras el tiroteo.

En él se hallaron explosivos improvisados y "dos banderas artesanales de ISIS", reveló este martes el comisario de policía del estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

Las autoridades se enfrentan a crecientes preguntas sobre si se podría haber hecho más para frustrar el ataque.

Albanese dijo que Naveed Akram, supuestamente un albañil desempleado de 24 años, había llamado la atención de la agencia de inteligencia de Australia en 2019, pero que no se le consideró una amenaza inminente.

La policía sigue reconstruyendo los movimientos de los atacantes en los días previos al tiroteo.

Una cuestión clave es si se reunieron con extremistas islámicos durante un viaje a Filipinas en noviembre de este año, informó la prensa estatal.

El departamento migratorio de Filipinas confirmó que llegaron el 1 de noviembre a ese país y que el padre se identificó como ciudadano indio y el hijo como australiano.

"Las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ese viaje y los lugares que visitaron están siendo investigados en este momento", dijo Lanyon a los periodistas el martes.

El día del ataque, Naveed Akram le dijo a su madre que se iba fuera de la ciudad a pescar. Sin embargo, las autoridades creen que se encerró en un apartamento alquilado con su padre para planear el asalto.

Con armas de cañón largo dispararon hacia la playa abarrotada de bañistas durante 10 minutos, antes de que la policía abatiera al padre, de 50 años.

El hijo, en cambio, permanece en coma en el hospital bajo vigilancia policial.

"Medidas adecuadas"

Entre los fallecidos se encuentran una niña de 10 años, un superviviente del Holocausto y un rabino local, mientras que otras 42 personas fueron trasladadas de urgencia al hospital con heridas de bala y otras lesiones.

Las autoridades australianas acordaron el lunes endurecer las leyes que permitieron al padre, Sajid, poseer seis armas.

Los tiroteos masivos han sido poco frecuentes en Australia desde que un pistolero solitario mató a 35 personas en la ciudad turística de Port Arthur en 1996.

Esa masacre desencadenó una campaña de represión sin precedentes en el mundo, que incluyó un plan de recompra de armamento y restricciones a las armas semiautomáticas.

El reciente ataque en la playa de Bondi también ha reavivado las acusaciones de que Australia está retrasando la lucha contra el antisemitismo.

El presidente de la Asociación Judía Australiana, Robert Gregory, señaló a la AFP que el gobierno "no había tomado las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la decisión de Australia de reconocer el Estado de Palestina a principios de este año había echado "leña al fuego del antisemitismo".

Desesperados por ayudar, un récord de más de 7,000 personas donaron sangre para los heridos el lunes, según la Cruz Roja Australiana.

También un memorial improvisado con flores junto a la playa de Bondi se llenó el lunes por la noche, cuando los familiares se reunieron para rendir homenaje a las víctimas y conmemorar el segundo día del Janucá.