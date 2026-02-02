Adolescente nada por horas para salvar a familia perdida frente a costa de Australia

El rescatista voluntario Paul Bresland dijo que el esfuerzo del joven salvó a su familia. ( FUENTE EXTERNA )

Rescatistas exaltaron los instintos de sobrevivencia "sobrehumanos" de un adolescente, luego de que nadó cuatro horas en aguas picadas frente a la costa de Australia para buscar a su familia.

El chico de 13 años nadó cuatro kilómetros a la costa para buscar ayuda luego de que su madre y dos hermanos menores fueron arrastrados al mar cuando practicaban kayak y paddleboard cerca de la localidad turística de Quindalup, en Australia Occidental.

El rescatista voluntario Paul Bresland dijo que el esfuerzo del joven salvó a su familia, que fue encontrada aferrada a una tabla de paddleboard en mar abierto.

"Él cree que nadó las primeras dos horas con chaleco salvavidas", declaró Bresland a la televisión nacional ABC.

Te puede interesar Australia registra el cuarto ataque de tiburón en dos días

Reacciones de los rescatistas y autoridades

"El valiente chico pensó que no lo lograría con el chaleco salvavidas, así que se lo quitó y nadó las siguientes dos horas sin el chaleco".

"Pensé, hombre, eso es increíble", expresó Bresland, al calificar el esfuerzo del joven como "sobrehumano".

El inspector policial James Bradley consideró que las acciones del adolescente "no pueden ser elogiadas lo suficiente".

"Su determinación y coraje salvaron las vidas de su madre y hermanos", declaró a ABC.

Te puede interesar Tres muertos y un herido grave tras un tiroteo en el sureste de Australia