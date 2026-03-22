El mundo podría enfrentar su peor crisis energética en décadas, advierte la AIE

El director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. ( FUENTE EXTERNA )

La guerra en Oriente Medio podría llevar al mundo a su peor crisis energética en décadas, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, quien calificó la situación como "muy grave".

"Muchos de nosotros recordamos las dos consecutivas crisis petroleras consecutivas de los años 1970 (...) En cada crisis, el mundo perdió unos cinco millones de barriles de crudo por día", declaró Birol en el Club Nacional de la Prensa en la capital australiana.

Impacto de la guerra en el mercado energético mundial

"En la actualidad perdimos 11 millones de barriles de crudo por día, así que más que los dos grandes choques petroleros juntos", agregó.

El economista turco hizo referencia a la guerra iniciada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que trastornaron el mercado energético mundial al disparar los precios del petróleo.

Advertencias y llamados de la Agencia Internacional de Energía

Birol advirtió que "la economía mundial se enfrenta hoy a una amenaza muy, muy grave, y espero sinceramente que el problema se resuelva pronto".

"Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos a escala global", afirmó.

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