China sería amigo de Rusia ante sanciones, pero es cauta

ARCHIVO - Los presidentes Xi Jinping, de China, derecha, y Vladimir Putin, de Rusia, conversan durante su encuentro en Beijing, 4 de febrero de 2022. China es el único amigo que ayudaría a Rusia a mitigar el impacto de las sanciones económicas por su invasión a Ucrania, pero el gobierno del presidente Xi no ha dado la menor señal de estar dispuesto a poner en peligro su propio acceso a los mercados europeos y estadounidense por exceso de amistad. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File) (THE ASSOCIATED PRESS)