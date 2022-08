La ONU dice que el mundo está muy cerca de la "aniquilación nuclear"

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/01/194d037deb91496f92114b142c806b42-ee510c8f.jpg

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, da un discurso antes del inicio de la conferencia de 2020 para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear, en la Asamblea General de la ONU, el lunes 1 de agosto de 2022. (AP Foto/Yuki Iwamura) (THE ASSOCIATED PRESS)