India cumple 75 años: Datos rápidos sobre la constitución inusual que guía a la democracia más poblada del mundo

India celebrará su 75 cumpleaños el 15 de agosto de 2022.

Su independencia del dominio colonial británico siguió un proceso complejo, incluida la Partición : la división de la India en Pakistán, de mayoría musulmana, e India, de mayoría hindú. La partición desplazó a decenas de millones de personas y causó pérdidas de vidas y propiedades que permanecen en la memoria viva de muchos.

El futuro de la India permaneció sin resolver durante más de dos años después de la Partición. Si bien el país logró su independencia el 15 de agosto de 1947, solo se convirtió en una república totalmente soberana con su propio jefe de estado el 26 de enero de 1950.

Entre esas fechas, los 299 hombres y mujeres de la Asamblea Constituyente de India trabajaron para imaginar su país emergente y para inscribir su visión y principios legales fundamentales en una constitución nacional. El resultado de sus esfuerzos es un documento notable que sigue siendo una fuente de inspiración y controversia en la actualidad.

Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre la Constitución india.

1: La constitución más larga

Quizás apropiadamente, la democracia más poblada del mundo tiene la constitución nacional más larga del mundo.

En el momento de su adopción en 1949, la Constitución india contenía 395 artículos y tenía aproximadamente 145,000 palabras . La única constitución escrita más larga pertenece al estado de Alabama.

En comparación, la Constitución de los EE. UU., generalmente considerada la carta nacional más antigua del mundo, originalmente contenía solo siete artículos y alrededor de 4,200 palabras. La constitución más corta del mundo pertenece a su segundo país más pequeño, Mónaco. Tiene alrededor de 3,800 palabras.

2: Ejemplo temprano

Cuando se ratificó la Constitución india, las constituciones no eran tan comunes como lo son hoy. La de India fue solo la constitución nacional número 23 del mundo. En comparación, Pakistán no ratificó su constitución hasta 1956.

En consecuencia, la ratificación fue en sí misma un logro importante. En sociedades como la India, con muchas divisiones culturales, religiosas y socioeconómicas profundas , el proceso de redacción y ratificación de un documento fundacional compartido puede cumplir una valiosa función simbólica.

Algunos países, ante los desafíos de redactar una constitución para una población profundamente heterogénea, nunca se ponen de acuerdo en un solo documento unificador . Israel es un ejemplo.

3: Inspiración colaborativa

Debido a que las constituciones todavía eran relativamente raras en la década de 1940, el Comité de Redacción de la Asamblea Constituyente de la India buscó inspiración donde pudo.

El presidente del comité, BR Ambedkar , se basó en su educación en los Estados Unidos y el Reino Unido. El asesor BN Rau viajó en el otoño de 1947 a Canadá, EE. UU., Irlanda y el Reino Unido para aprender de sus experiencias.

Rau incluso indicó qué país había inspirado cada elemento del proyecto de constitución que preparó para la Asamblea. Por ejemplo, la constitución de la India de 1947 no contenía una cláusula de "debido proceso" como su contraparte estadounidense: el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el poder Judicial.

Sin embargo, la constitución de la India contiene “Principios Directivos” no justiciables. El término no justiciable significa que los tribunales no pueden hacer cumplir estas disposiciones constitucionales. Esta característica se tomó prestada de la Constitución irlandesa de 1937 para dar a los legisladores y jueces un conjunto de valores a tener en cuenta.

4: Ajustes sencillos

Hoy en día, la Constitución de la India se encuentra entre las más enmendadas del mundo. Tiene 105 enmiendas con la última aprobada en agosto de 2021.

El cambio fácil se codificó intencionalmente en la Constitución india. “[N]o hay permanencia en las Constituciones”, declaró el primer Primer Ministro de la India, Jawaharlal Nehru. “Debe haber cierta flexibilidad”.

En consecuencia, el artículo 368 solo requiere que un solo miembro del parlamento proponga un proyecto de ley para cambiar la constitución y que el parlamento apruebe los cambios propuestos por mayoría simple para aprobarlos.

Por el contrario, EE. UU. requiere dos tercios del Congreso para proponer una enmienda constitucional o dos tercios de los estados para proponer una convención constitucional para considerar enmiendas. La ratificación requiere dos tercios de los estados. En consecuencia, solo se han adoptado 27 de aproximadamente 12,000 enmiendas a la Constitución propuestas desde 1787.

A "Easy Change" se le atribuye ser uno de los contribuyentes a la longevidad de la Constitución india, que a los 75 años supera con creces el promedio mundial de vida de 17 años . En Asia, solo otros dos países que obtuvieron su independencia poco después de la Segunda Guerra Mundial aún conservan sus constituciones originales: Taiwán y Corea del Sur. Tailandia , por el contrario, ha tenido alrededor de 20 constituciones desde 1932.

5: características llamativas

Dos disposiciones han recibido elogios generalizados.

El artículo 17 respondió a la discriminación de castas generalizada y debilitante al abolir la intocabilidad, la práctica de segregar y perseguir a ciertos grupos porque se los considera "impuros", "en cualquier forma".

Y el artículo 21 , que protege la vida y la libertad personal, ha contribuido directamente al derecho de los indios a una educación primaria pública y gratuita y fue citado en la decisión de la Corte Suprema de la India de 2018 para despenalizar la conducta consentida entre personas del mismo sexo.

Otras partes de la Constitución india, como una disposición sobre la detención preventiva que permite al gobierno encarcelar a las personas antes de que cometan un delito, han suscitado considerables críticas por parte de académicos, activistas y abogados.

Finalmente, algunas características de la Constitución india son inusuales, pero no necesariamente buenas o malas.

La constitución tiene dos disposiciones sobre la libertad religiosa. El artículo 25 establece “el derecho a profesar, practicar y propagar libremente la religión” a todas las personas. Es decir, el artículo otorga libertad religiosa a las personas. Más inusualmente, el artículo 26 reconoce que las “denominaciones religiosas” también tienen derechos específicos con respecto a la propiedad, la gestión institucional y “cuestiones de religión”.

Esos dos derechos, el individual y el colectivo, a menudo entran en conflicto. Lo que importa, cuando estos dos derechos chocan, es qué limitaciones se aplican al Artículo 25 y qué comunidades cuentan como denominaciones religiosas para el Artículo 26.

En 1991, después de analizar los artículos 25 y 26, un tribunal superior decidió que Sabarimala podía prohibir a las mujeres en todo momento, a pesar de las buenas razones para creer que históricamente se les había permitido la entrada a las mujeres bajo ciertas condiciones. Luego, en 2018, la Corte Suprema de la India invalidó esa decisión y declaró que debido a que algunas mujeres probablemente siempre habían visitado Sabarimala, todas las mujeres deberían poder ingresar. El fallo de la Corte Suprema también se basó en una interpretación de los artículos 25 y 26.

Futuro de la democracia india

A pesar de su larga y generalmente prometedora historia, la democracia constitucional india enfrenta tiempos turbulentos.

Varios escándalos recientes, incluido un presidente del Tribunal Supremo acusado de acoso sexual y otro presidente del Tribunal Supremo acusado de abuso de poder por parte de sus propios colegas, han comprometido la reputación de la Corte Suprema como administradora de la constitución.

Y ciertos desarrollos políticos, como una controvertida ley de 2019 que hizo de la religión un criterio para la ciudadanía por primera vez, amenazan el estatus de India como un estado no teocrático.

Cuando comenzaron a redactar la constitución de la India hace 75 años, los redactores de la 299 tenían la intención de crear una carta que sirviera a todos los indios, sin importar su religión, casta o género. Si esa tradición democrática continúa por otros 75 años dependerá de si los legisladores y los jueces se mantienen fieles a esa visión.

Nota del editor: esta historia se ha corregido para reflejar con precisión el estado de la constitución de la India como una de las más enmendadas del mundo.

Este artículo se vuelve a publicar de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original aquí: https://theconversation.com/india-turns-75-fast-facts-about-the-unusual-constitution-guiding-the-worlds-most-populous-democracy-188096 .