75 años de India progresista

Los 75 años de la India libre están repletos de estupendos logros. Éstos son más notables porque el país tuvo que hacer una "Cita con el Destino" sacando a una sexta parte de la humanidad explotada de los caprichos del yugo colonial. Por lo tanto, los principales retos incluían el desarrollo socioeconómico y la construcción de la nación a través de la educación y el desarrollo industrial, la erradicación de la pobreza, la autosuficiencia alimentaria en una época golpeada por la sequía y con una nación dividida por los amos coloniales que se vieron obligados a levantar sus grilletes coloniales por los movimientos no violentos de Gandhi.

Esto era aún más difícil porque el mundo estaba dividido en adversarios de la Guerra Fría y en una política de bloques a la que India no podía adherirse. Por lo tanto, India no sólo se mantuvo y ayudó a la emancipación de un gran número de países colonizados, sino que también creó una tercera vía con una fuerza más equitativa en forma de MNOAL (Movimiento de los No Alineados) para servir a los intereses nacionales y a la causa de la paz y el desarrollo, especialmente para el mundo en desarrollo y subdesarrollado. Se convirtió en un defensor de los derechos de los pueblos oprimidos en los foros internacionales, al tiempo que cumplía con sus obligaciones como actor internacional responsable y voz de la razón.

Antes de la llegada de las potencias coloniales, India contribuía a más de una cuarta parte del PIB mundial, que se redujo a menos del 4% cuando éstas se marcharon, con su industria diezmada y un sistema administrativo orientado a servir los intereses de los amos coloniales. En las últimas siete décadas, India ha diseñado las Revoluciones Verde, Amarilla y Blanca con una mejora continua de la tecnología en las áreas de la agricultura y el procesamiento de alimentos, no sólo para satisfacer la demanda de una población creciente, sino que también ha surgido como exportador neto y ayudante del mundo. India también se ha convertido en una potencia nuclear y espacial creíble en el mundo, herramientas que pretende emplear para el bien global.

El Primer Ministro Narendra Modi, al intervenir en la inauguración de las actividades de levantamiento del telón del Azadi Ka Amrit Mahotsav, reiteró y reafirmó que "estamos orgullosos de nuestra Constitución. Estamos orgullosos de nuestras tradiciones democráticas. La madre de la democracia, India, sigue avanzando mediante el fortalecimiento de la democracia. India, rica en conocimiento y ciencia, está dejando su huella desde Marte hasta la Luna. Hoy, el ecosistema de startups de India se ha convertido en un centro de atracción en el mundo. Hoy, la India está saliendo de la oscuridad de la escasez para satisfacer las aspiraciones de más de 130 crore (1.300 millones) de personas". La India tiene la mayor población joven con aspiraciones y la economía de mercado de más rápido crecimiento que está preparada para satisfacer las necesidades de más de mil millones de personas que se enorgullecen de la historia india.

Como resultado de las innumerables iniciativas del actual gobierno, se ha prescindido de cientos de leyes arcaicas. La clasificación mundial de India en cuanto a DBI (Doing Business with India) ha subido considerablemente, aunque aún queda mucho por hacer. India se ha convertido en uno de los destinos favoritos para la inversión, consiguiendo la mayor afluencia anual de IED, con 83.570 millones de dólares, en el año fiscal 21-22, a pesar de la pandemia.

El software y el hardware informático se convirtieron en el principal sector receptor de entradas de capital de IED, con una cuota de alrededor del 25%, lo que indica que la India ocupa un lugar destacado para los inversores a medida que la Revolución Industrial 4.0 impulsada por la IA avanza hacia una órbita superior.

La India también puede presumir de un rápido crecimiento de los unicornios multimillonarios a nivel mundial. Además, las entradas de capital de IED en el sector manufacturero aumentaron en un 76% en el año fiscal 2021-22, con el apoyo del marco político indio y los planes "Make in India" y PLI (Performance Linked Initiative). Se trata de un logro notable y un testimonio de la resistencia económica y política de la India.

Asimismo, por primera vez las exportaciones indias de bienes y servicios superaron los 600.000 millones de dólares en 2021-22, a pesar de los problemas mundiales y las limitaciones de suministro debidas a la pandemia y a la guerra euroasiática en curso. India siempre ha sido una nación comercial y está trabajando duro para recuperar ese estatus una vez más.

Junto con esto, India también se está centrando en la autosuficiencia con una huella global - "Atmanirbhar Bharat", especialmente en el sector manufacturero y para ser una parte integral de las cadenas de valor y de suministro alternativas que son resistentes y fiables para el interés nacional y el bien global. En este contexto, la participación de India en el I2U2, el Quad, el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF) y otros marcos regionales y subregionales orientados a la conectividad adquiere una renovada relevancia y enfoque. Del mismo modo, un movimiento vigoroso para implementar rápidamente el INSTC (Corredor de Transporte Norte-Sur), los proyectos de conectividad estratégica como Chabahar en Irán a Afganistán a Asia Central y Europa o los corredores del noreste de India a la ASEAN tienen como objetivo proporcionar vínculos comerciales y económicos cruciales para la centralidad de India en las cadenas de suministro globales.

Como la India desea liderar la revolución industrial 4.0 impulsada por la IA, sus campañas Digital India, Innovate, Start Up y Stand Up India se han convertido en el sello de una huella digital única. Algunas iniciativas, como el acceso a Internet, la banca a domicilio y el pago directo en las cuentas de casi mil millones de indios, cambian las reglas del juego y proporcionan a India una posición de liderazgo en la comunidad de naciones. Recientemente, el Primer Ministro Modi, al intervenir en la inauguración de la primera bolsa de lingotes, afirmó que India ya representa el 40% de los pagos digitales mundiales.

La política exterior de India se ha vuelto más robusta y segura, con credenciales impecables, ya que el país persigue una política exterior basada en valores, claramente impulsada por la autonomía estratégica para servir a sus propios intereses nacionales, que están alineados con el bienestar global, y ha surgido como una voz de la razón en la escena mundial. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, India ya no suplica un puesto en la mesa de la herradura, sino que lo reclama sobre la base de sus credenciales. Mientras tanto, India sigue desempeñando un papel de liderazgo mundial como voz de los países en desarrollo y subdesarrollados, ya sea para la exención de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas o en las negociaciones de la OMC sobre pesca y agricultura y sobre las reformas de las instituciones multilaterales.

India también está en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. La Alianza Solar Internacional (ISA), la Coalición de Infraestructuras Resistentes a los Desastres (CDRI) y "Un Planeta, Una Salud" son las iniciativas que India ha puesto en marcha con y para la comunidad mundial, ya que ha surgido como primera respuesta en las situaciones de crisis, desde los desastres naturales hasta las pandemias. Con un claro enfoque en el multilateralismo y la primacía de la Carta de las Naciones Unidas, India navega por su política exterior y de seguridad con dignidad y confianza mientras se compromete con diversos socios a través de varias agrupaciones como la Cuadrilateral, los BRICS, la OCS, el G20 y el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF) donde India se convierte en un pivote. Sus políticas Neighborhood First, Act East and Link West y Africa for Africans le proporcionan el punto de apoyo eficaz para establecer asociaciones mutuamente beneficiosas.

La asistencia de India para el desarrollo de capacidades en el marco de la ITEC (Cooperación Técnica y Económica de India) a más de 160 países y el suministro de medicamentos esenciales, suministros médicos y el despliegue de profesionales y paramédicos durante la pandemia le han dado un peso sin precedentes como potencia global responsable siempre a la altura de las circunstancias. India ha surgido como primera respuesta durante las crisis con la actitud de "Compartir y Cuidar", añadiendo inmensamente a su poder blando que se ha traducido en un apoyo sin precedentes para India en los foros internacionales, incluyendo la declaración del 21 de junio como el Día Internacional del Yoga.

A medida que un nuevo orden global emerge de la actual agitación y transición, India está preparada para asumir un papel de liderazgo benigno durante el "Amrit Kaal", los próximos 25 años, con un sistema político fuerte, una economía más sólida y una política exterior eficiente que sea robusta, resistente y orientada a los resultados, y con el bien global en el centro.

Por embajador Anil Trigunayat