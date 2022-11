Video | Mujer descubre infidelidad de su pareja gracias al Bluetooth del carro

Una mujer descubrió que su pareja le era infiel gracias a que su celular estaba conectado al Blueetooth del vehículo.

El hombre salió del carro para escuchar una nota de voz de su amante, sin embargo, no se percató de que estaba conectado a la radio.

Al momento de darle play, la esposa escuchó toda la conversación desde el asiento del copiloto y grabó el momento.

"Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?”, se escucha decir a la amante en el video que la mujer grabó.

El hombre se había retirado lo suficiente, por lo que no se percató de lo que ocurría. Tras no darse cuenta continuó reproduciendo las notas de voz, por lo que a su esposa le dio tiempo de tener pruebas.

Se desconoce qué ocurrió después y dónde ocurrió el hecho.