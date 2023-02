La UE espera a Zelenski este jueves en Bruselas coincidiendo con la cumbre de los 27

La Unión Europea espera la visita del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, este jueves a Bruselas, coincidiendo con una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, en la que sería la primera visita a Europa del mandatario desde el inicio de la guerra, a semanas de cumplirse el primer año de la agresión rusa.

Aunque no hay confirmación oficial de la visita y la agenda de los líderes de la UE no se ha comunicado aún, distintas fuentes europeas consultadas por Europa Press alegan "razones de seguridad" para evitar una respuesta directa y explicar que no pueden "ni confirmar ni desmentir" la información.

En todo caso, se trabaja con la opción de que Zelenski acuda primero al Parlamento Europeo para intervenir en una sesión plenaria que se convocaría de forma extraordinaria. La impaciencia de la UE por recibirle es tal que incluso el grupo del Partido Popular Europeo, en un mensaje en Twitter que más tarde fue eliminado, daba ya este lunes la bienvenida al líder ucraniano expresando las ganas de acogerle.

Más tarde sería la cita con los líderes de los Veintisiete coincidiendo con la cumbre especial para tratar la política industrial y migratoria del bloque. Este encuentro con Zelenski llegaría solo una semana después de que la plana mayor de Bruselas se desplazara a Kiev para una doble jornada de encuentros, primero la reunión entre una quincena de comisarios y el gobierno ucraniano y luego la cumbre UE-Ucrania, que reunió al dirigente ucraniano con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

Preguntado ese día por una futura visita a Bruselas, el presidente de Ucrania aseguró que un eventual viaje era "inevitable" pero explicó el "riesgo significativo" que corre a la hora de realizar viajes al extranjero. Entonces, admitió haber discutido esta opción con Michel. "Quiero viajar, realmente quiero hacerlo pero hay riesgos porque Rusia puede preparar una ofensiva", expuso.

VIAJE A WASHINGTON EN DICIEMBREEl de Bruselas sería el segundo viaje al extranjero de Zelenski desde el inicio de la invasión rusa hace casi un año. El presidente de Ucrania concedió a Estados Unidos el gesto de una primera visita, de la que sólo se tuvo confirmación oficial unas horas antes por razones de seguridad.

La visita a Washington del 22 de diciembre estuvo rodeada de estrictas medidas de seguridad e incluyó, además de una reunión formal en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Joe Biden, un discurso ante el Congreso durante una sesión extraordinaria que reunió a legisladores de las dos cámaras.

Zelenski abandonó Washington con compromisos explícitos de más ayuda bajo el brazo y, desde entonces, las autoridades ucranianas siempre habían dejado en el aire la posibilidad de una segunda salida, en esta ocasión a Bruselas, tras las sucesivas visitas a Kiev de altos cargos europeos.