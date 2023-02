“Team Jorge”: la empresa fantasma israelí acusada de injerencia en elecciones de todo el mundo

El proyecto de investigación Story Killers, del consorcio Forbidden Stories, revela la existencia de “Team Jorge”, una misteriosa empresa israelí que ofrece un arsenal de servicios ilegales: hackeo de buzones de correo y mensajería privada de adversarios, distribución masiva de campañas de influencia que habrían injerido en elecciones presidenciales en todo el mundo.

“Team Jorge” no tiene existencia legal y, al parecer, fue creada por ex-veteranos del Mossad y sus empleados son ex militares. Impacto también en México.

Durante varios meses, una veintena de redacciones participaron en el proyecto de investigación "Story Killers" del consorcio Forbidden Stories sobre mercenarios de la desinformación.

La operación busca continuar con el trabajo de Gauri Lankesh, reportero indio que investigaba la desinformación y las "fábricas de mentiras", asesinado en 2017.

El resultado de Story Killers revela la existencia de una industria especializada que utiliza todas las armas a su alcance para difusión de información falsa y manipular a los medios y la opinión pública en beneficio de Estados, empresas o personas adineradas.

Este miércoles, Story Killers dio a conocer a "Team Jorge", una empresa israelí muy discreta que afirma su injerencia en varias decenas de elecciones en todo el mundo.

“Hemos intervenido en 33 campañas presidenciales, 27 fueron exitosas” confió la empresa clandestina israelí a los periodistas del consorcio Forbidden Stories que accedieron a la sociedad en Jerusalén, haciéndose pasar por clientes interesados en sus servicios.

Team 40, mercenarios israelíes de la desinformación

Gracias a una gigantesca red de cuentas falsas en las redes sociales, "Team Jorge" ofrece a sus clientes un arsenal de servicios ilegales, desde el hackeo de buzones de correo y mensajería privada de adversarios hasta la distribución masiva de campañas de influencia.

"Ellos tienen una plataforma llamada AZ que fabrica perfiles falsos en Twitter, Facebook, pero para que sean más auténticos, también crean cuentas en Airbnb, en Amazon, en restaurantes que venden a domicilio. Y así, estos perfiles toman un aspecto de verdaderos humanos" explicó a Radio Francia Internacional Fréderic Métézeau, coresponsal de France Info en Jerusalén y uno de los tres periodistas del consorcio de investigación, que simulando ser clientes interesados en los servicios legales de Team 40, encontraron en Israel al patrón de esta secreta empresa de desinformación..

Los reporteros encubiertos pudieron presenciar la fabricación de perfiles por la máquina.

"Uno le escoge el género, el color de la piel, nombre, origen, etc, etc. Le busca una foto en internet o en una base de datos que fabrica rostros y, ya. Así se crean los perfiles que resultan indetectables para los ingenieros de seguridad Facebook" dice Métézeau y agrega "ellos han creado 39 mil de estos perfiles que son muy fáciles de activar y se vuelven rápidamente virales".

Sobre los clientes de Team Jorge, el periodista del consorcio afirma que " puede ser un partido político oficialista o de la oposición.

Puede ser un candidato o candidata electoral. Una empresa o una persona involucrada en círculos económicos que quiere desarrollar un negocio o por el contrario que quiere manchar la reputación de su competidor. Puede ser cualquiera.

Ellos no son muy exigentes. Poco les importa el mensaje y la identidad, solo les interesa transmitir los mensajes. Métézeau precisa que hay tres sectores geográficos donde la empresa ilegal israelí de desinformación no trabaja "Ellos no tocan la política nacional estadounidense, ni a Israel, ni a Rusia".

Los nexos con Cambridge Analytica

La historia se remonta a 2018, cuando estalló el escándalo de la empresa británica Cambridge Analytica, que recopiló, analizó y usó con fines políticos los datos personales de casi 87 millones de usuarios de Facebook, sin su conocimiento.

Pese a estar acusada de manipular numerosas elecciones, contribuyendo a la victoria de Donald Trump en 2016 y del Brexit, sus actores se mantienen aún en la sombra.

En particular, los misteriosos subcontratistas israelíes, expertos en piratería y cuya existencia y métodos, reveló la propia empresa británica, pero no su identidad. Solo utilizó un nombre, seguramente un apodo, para designar al jefe de esta estructura ultrasecreta israelí: “Jorge”.

Durante más de seis meses, los periodistas de investigación del consorcio Forbidden Stories investigaron y siguieron la pista de “Jorge”.

Lo encontraron haciéndose pasar por un cliente potencial intermediario de un líder africano deseoso de posponer o, incluso, cancelar las elecciones en su país.

El misterioso “consultor” israelí -que sigue usando el mismo apodo y vendiendo sus servicios de influencia y manipulación al mejor postor- utiliza ahora la inteligencia artificial para escribir publicaciones virales por encargo. Y lleva a cabo el hackeo remoto de cuentas de opositores en Telegram. “Jorge” se jactó frente a los periodistas encubiertos de haber trabajado en “33 campañas presidenciales, de las cuales 27 fueron exitosas”.

La mayoría de las elecciones en las que Team Jorge afirma haber intervenido se dieron en África, precisa Fréderic Métézeau.

¿Quiénes se benefician? Básicamente, todos clientes que puedan pagar, explican el periodista de investigación: “gobiernos, partido políticos de toda clase, empresas que quieren desacreditar a la competencia. A Team Jorge no le importa la identidad del cliente. Pero hay tres países donde tiene estipulado no operar: Estados Unidos, Rusia e Israel”.

Tentáculos de Team Jorge en México y España

En México, la empresa habría intervenido a favor de Tomás Zerón, un exfuncionario mexicano investigado por la desaparición de 43 estudiantes en 2014 señala la web de Forbidden Stories.

Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de 2013 a 2016, está acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencias en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa (estado de Guerrero).

Implicado en la adquisición del programa de espionaje Pegasus por las autoridades mexicanas, Zerón está actualmente prófugo en Israel, que rechaza su extradición.

Y en España, "Team Jorge" habría terciado en el referéndum, no reconocido por el gobierno español, organizado por los independentistas catalanes en 2014, agrega el consorcio.

Desinformación en BFMTV

El consorcio Forbidden Stories ha logrado identificar una veintena de operaciones de desinformación en beneficio de Estados, empresas o personas adineradas.

Entre ellas, dos series de videos difundidos a gran escala por cuentas falsas de Twitter y Facebook controladas por “Team Jorge” intrigan particularmente a los periodistas franceses.

Presentados como extractos de un noticiero de BFMTV, los videos repiten exactamente los mismos argumentos de dos campañas de “Team Jorge”: uno critica las incautaciones de yates rusos y la otra ataca al ex fiscal general de Qatar Ali Bin Fetais Al-Marri.

A principios de enero, el consorcio se puso en contacto con la cadena BFMTV para llegar al fondo del asunto.

Rápidamente, el canal identificó otros escritos dudosos, en particular, algunos que glorifican al general sudanés Mohammed Hamdan Daglo o exaltan los méritos del "Sáhara marroquí", término utilizado por Rabat para reclamar la disputada soberanía sobre el Sáhara Occidental.

“No habría complicidad interna. Es un periodista que decide dar información por su cuenta, saltándose las reglas de la puesta al aire”, explica Marc-Olivier Fogiel, director general de BFM-TV

Una auditoría interna aún está en curso, pero - según Fogiel- se trata de la iniciativa de un” periodista que decide dar noticias y lo hace por su cuenta, saltándose las reglas de emisión”.

La identidad del "intermediario", sin embargo, está bien identificada para la mayoría de las secuencias: los textos y, a veces, las imágenes fueron proporcionadas por Jean-Pierre Duthion, ex consultor de medios y guía de periodistas franceses.