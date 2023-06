El porqué de las tensiones en el norte de Kosovo

Las tensiones continúan en Kosovo, donde a pesar de las presiones de Occidente, el jefe del Gobierno, Albin Kurti, se resiste a organizar nuevas elecciones en los municipios de mayoría serbia del norte del país. Para los serbios, el problema reside en el no cumplimiento del acuerdo de 2013 que implicaba la creación de la Asociación de Municipios Serbios.

"Terroristas albaneses controlados por la policía kosovar se han hecho con el ayuntamiento de Leposavic. Están prohibiendo a los trabajadores ir a trabajar, les están disparando y arrestado ayudados por la KFOR", es lo que cuenta uno de los manifestantes durante las protestas que se han sucedido en los municipios de mayoría serbia del norte de Kosovo en los últimos días, y que han llevado a la OTAN a desplegar más de 700 soldados.

"Pero Kosovo no creó la Asociación de Municipios Serbios"

La elección de alcaldes albaneses para estos municipios es lo que ha provocado tales reacciones. Una decisión por parte del gobierno de Pristina que implicaba, una vez más, el no cumplimiento del Acuerdo de Normalización entre Pristina y Belgrado que se firmó en 2013, y que supuso el primer acercamiento entre ambas partes tras la auto declaración de independencia de Kosovo en 2008.

Milica Andric es activista serbokosovar y nos explica el porqué de estas tensiones: "Cuando Serbia y Kosovo entraron en este diálogo de normalización de relaciones mediado por la Unión Europea, Serbia se comprometía a ayudar a Kosovo en la integración de la parte norte del país, y por su parte, Kosovo se comprometía a crear la Asociación de Municipios Serbios; un cuerpo que tendría competencias, entre otras cosas, sobre el sistema educativo y sanitario. Pero Kosovo no creó la Asociación de Municipios Serbios y todo el proceso se paralizó. Así que todo nuestro sistema sanitario y educativo sólo funciona en el sistema serbio, lo que hace que estemos en una especie de ´entre sistemas´", detalla.

"No creo que el gobierno de Kosovo sea consciente"

Debido a esta resistencia de Prístina a crear la Asociación de Municipios Serbios, los serbios de Kosovo dimitieron de las instituciones kosovares, lo que incluyó Parlamento y ayuntamientos. Esto provocó la celebración de unas elecciones en los municipios del norte con las que la comunidad serbia no estaba de acuerdo y en las que no participó, lo que resultó en la elección de estos alcaldes albaneses y su consecuente rechazo.

Andric lo tiene claro: "No creo que el gobierno de Kosovo sea consciente de estos matices. Ellos no saben cuál es el nivel en el que esta integración no está finalizada. Y no son conscientes de las implicaciones que esto supone", estima.

La dimisión de estos alcaldes albaneses, la celebración de nuevas elecciones, pero, ante todo, la creación de la Asociación de Municipios Serbios, son las exigencias de la comunidad serbia de Kosovo al gobierno de Pristina. Unas exigencias a las que se ha sumado Estados Unidos, quien ya amenaza a Pristina con sanciones si no procede a la creación de dicha Asociación.