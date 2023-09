¿Por qué Marruecos no acepta la ayuda oficial de Francia para los damnificados?

El Reino de Marruecos ha aceptado la ayuda de España, Reino Unido, Catar y Emiratos Árabes Unidos para hacer frente a las consecuencias devastadoras del sismo del viernes que ha dejado más de 2,500 muertos. Rabat, sin embargo, no ha dicho nada sobre la propuesta de Francia. Las relaciones entre los dos países no pasan por su mejor momento por el caso de espionaje Pegasus, por el Sahara Occidental y por el no respeto de las autoridades marroquíes de los acuerdos migratorios.

El presidente Emmanuel Macron afirmó este domingo que Francia está dispuesta a intervenir "en el segundo" en que las autoridades marroquíes lo soliciten.

"Es un mal argumento, un argumento completamente fuera de lugar", dijo la ministra de Exteriores, Catherine Colonna, en la cadena privada de información continua BFMTV preguntada por las razones de que Francia no esté enviando ayuda. "Marruecos no ha rechazado ninguna ayuda, ninguna propuesta", añadió, insistiendo en que "Marruecos es soberano".

El país "es el único que está en condiciones de determinar cuáles son sus necesidades y el ritmo al que quiere que se le den respuestas", añadió. Un país soberano que ya ha aceptado la ayuda de otros tres países entre los que no se encuentra Francia.

Las relaciones entre Marruecos y Francia, antigua potencia colonial con una gran diáspora marroquí, se han tensado desde que Emmanuel Macron buscó estrechar lazos con Argelia, que rompió relaciones diplomáticas con Rabat en 2021, acusada de "actos hostiles".

Las restricciones de visado a los marroquíes, levantadas el pasado diciembre, también habían tensado las relaciones. Desde hace meses, no hay embajador marroquí en Francia. Rabat también se impacienta porque París no parece dispuesto a avanzar en la espinosa cuestión del Sáhara Occidental, casi el 80% del cual está controlado por Marruecos.

Marruecos ha criticado a Francia por no alinearse con Estados Unidos e Israel, que han reconocido la "marroquinidad" del Sáhara Occidental, que Rabat ha declarado "causa nacional", mientras que España considera que el plan de autonomía bajo soberanía de Rabat es "la base más seria, realista y creíble para resolver el contencioso".

La revelación del caso Pegasus no acabó de arreglar las cosas. Se trata de un escándalo de escuchas telefónicas que supuestamente permitieron al régimen marroquí espiar el teléfono personal de Emmanuel Macron a través de una empresa israelí.