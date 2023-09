Armenia: Goris se organiza frente a la afluencia de refugiados de Nagorno Karabaj

Más de 65,000 refugiados han llegado a Armenia desde la apertura del corredor de Lachín el domingo, 24 de septiembre. Están llegando en masa a la pequeña ciudad de Goris, donde tienen que ser alojados o transportados a otros destinos. Un quebradero de cabeza logístico y humanitario para las autoridades y la población local, que se están movilizando.

El número de refugiados en Armenia ha aumentado a 65,036, según las nuevas cifras publicadas por Ereván el jueves 28 de septiembre, tras la operación militar que dejó más de 400 muertos en ambos bandos. Esta cifra representa más de la mitad de la población de la región de Nagorno Karabaj.

"Huimos para salvarnos"

"He venido a ayudar a los habitantes de Karabaj. Sabemos que tienen hambre y sed y queremos ayudarles", explica Hayk, que viene todos los días a ayudar a los refugiados de Nagorno Karabaj con sus amigos. La gente que huye del enclave sigue llegando a la plaza principal de la pequeña ciudad. Necesitan comida, consuelo y alojamiento. Y en eso trabaja este joven tendero: "Ya no queda sitio en la ciudad y no hay ni una sola habitación libre en los hoteles o en las casas de la gente. Así que ahora intento encontrar sitios en los pueblos de los alrededores".

Edo, un refugiado, se sienta en un banco, agitando los brazos, delante de su pequeña maleta y unas cuantas bolsas de plástico llenas de pertenencias. Con el rostro curtido y la mirada perdida, relata su huida ante el avance de los soldados: "Habían rodeado la ciudad, así que nos fuimos. Huimos para salvarnos y salvar a nuestros hijos". Con su mujer, su hija y su hijo discapacitado, Edo se refugió primero en una base militar de las fuerzas de intervención rusas: "Estuvimos allí una semana. No había nada que comer. Sobrevivimos como pudimos, y luego vinimos aquí".

A intervalos regulares, Edo se inclina sobre su hijo de 26 años y lo coge en brazos para que esté más cómodo en su silla de ruedas. "Mi mujer nos registra ante las autoridades, pero yo tengo que quedarme con él. Le ayudo a ir al baño y le doy de comer. Tengo que estar con él todo el tiempo", explica.

Edo espera el regreso de su mujer, sin saber si se quedarán en Goris o se irán a otra ciudad de Armenia. Para él y su familia, es una zambullida repentina en un futuro totalmente incierto. "Trabajé durante 30 años, construí una casa, y ahora lo he perdido todo. Sólo tengo algo de ropa y un poco de dinero: 200,000 drames, no más de 500 euros. Voy a tener que encontrar trabajo muy rápidamente", concluye.

La ciudad de Goris se moviliza

Desde el domingo y la llegada de los primeros refugiados, toda la ciudad de Goris se ha movilizado para ayudar a los refugiados de Nagorno Karabaj, pero aquí también hay armenios que han venido de otros lugares para echar una mano. Como este taxista, recién llegado de Ereván: "Sabía que se necesitaba ayuda aquí. La gente quiere poder irse a otro sitio. Cogí mi auto y acabo de llegar. Ahora estoy esperando a ver a qué familia voy a traer de vuelta a Ereván. Sé que estas personas lo han perdido todo. Así que para mí es importante ayudarles como pueda".

Contactada por el servicio internacional de RFI, Ani Ghulinyan, estudiante en Ereván, explica que, a pesar de la solidaridad de los armenios, faltan voluntarios para hacer frente a la afluencia de refugiados: "La gente se queda en Goris porque no sabe adónde ir y no hay suficientes voluntarios para guiarles. Pero el gobierno aconseja a los refugiados que no salgan de Goris por su cuenta con sus vehículos, porque para conseguir alojamiento gratuito tienen que registrarse primero", explica la estudiante.

"La ciudad de Goris no puede acoger a tanta gente. Los hoteles y albergues juveniles están llenos, y algunas personas se ven obligadas a dormir en la calle, en sus coches o en las casas de las personas que los acogen", añade. En pocos días, Armenia ha tenido que hacer frente a la llegada de decenas de miles de refugiados. Un gran reto humanitario y logístico en un país que ya tiene dificultades para proporcionar un alojamiento digno a su propia población.