Kenia espera resolución de la ONU para poder liderar fuerza internacional en Haití

El ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, afirmó que necesitan una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poder entrar en Haití.

En una entrevista a BBC, explicó: "Esto se debe a que no puedes ir al país de otra persona para ayudar o hacer nada sin un mandato, especialmente si será una misión que involucra a agentes de seguridad".

Dijo que esperan lograr una resolución dentro de una semana, o dos o tres.

"Así que anticipamos que esto puede tardar entre dos y tres meses como máximo. Entonces siendo conservador. Creo que el primero de enero ya deberíamos estar en Haití", manifestó.

Respecto a si pueden prescindir de mil agentes policiales, aseguró que sí.

"Oh, sí podemos, pero sabes, tienes que darte cuenta de una cosa y es cuando miras la proporción de oficiales por población te fijas quienes son los oficiales armados quienes son los que pueden hacer el trabajo... Hay diferentes unidades de otros grupos armados en Kenia, ¿verdad? Por ejemplo, la Kenya Wildlife Society Wildlife, la unidad antirrobo. Tienes la silvicultura de Kenia. Tienes el Ejército de Kenia, la Armada de Kenia, la Fuerza Aérea de Kenia, tienes escuadrones especiales", detalló.

Agregó: "Entonces, una de las cosas que queremos hacer cuando vayamos a Haití es unirnos a los canadienses y otros que están estableciendo campos de entrenamiento para que nosotros también podamos capacitarnos y desarrollar capacidades".

Una "fuerza de intervención"

"Inicialmente enviamos un equipo de evaluación a Haití. Pensamos que sería una fuerza estática que solo se encargaría de limpiar los establecimientos y mantener a las personas que encontramos, pero eso no funcionará, esto será una fuerza de intervención. Se trata de fuerzas que necesitarán ir a desarmar a los matones y las pandillas", expuso.

Continuó diciendo: "Este es el que tendrá que ir y liberar a los secuestrados y liberar a las mujeres violadas, pero no creemos que vaya a haber mucha violencia porque estas pandillas son poderosas porque no tienen a nadie que pueda igualarlos. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Tienen algunas armas y están bien armados, pero no tienen un equipo bien planchado que les iguale".

Reveló que se realizó una encuesta reciente donde el 80 % de los haitianos dicen que quieren que Kenia vaya y lidere la fuerza.

"Enviamos un equipo de evaluación con expertos... porque tampoco queremos ir a un país donde no te quieren" Alfred Mutua Ministro de Relaciones Exteriores de Kenia “

En cuanto a la opinión que ha generado que Kenia lidere la fuerza multinacional en Haití, Mutua dijo que "la gente tiene razón al ser escéptica".

Sin embargo, enfatizó: "Esta es una misión que irá allí con el mandato de asegurarse de que las pandillas sean superadas y que haya una sensación de paz, seguridad y control en el odio".

Pandillas en Haití

Al ser cuestionado sobre las pandillas, aseguró que "no cuentan con el apoyo de la gente, como se puede ver ahora, en los últimos meses, alrededor de 300 pandilleros han sido decapitados por miembros del público. Actualmente hay un levantamiento en Haití y la gente dice que ya es suficiente... La gente está cansada de quienes la dirigieron, solo necesitan un equipo que esté en el terreno".

Además, afirmó que las pandillas tienen padrinos que les gustaría "sostener la guerra" para seguir obteniendo dinero con ello.

"Estas pandillas lo hacen por dinero y tienen sus padrinos a quienes les gustaría sostener, ya sabes, la guerra y los problemas en Haití y la estabilidad porque están ganando dinero con ello", puntualizó.

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación el lunes una resolución que autoriza el despliegue de una fuerza internacional en Haití durante un año para ayudar a frenar la creciente violencia de las pandillas y restaurar la seguridad, a fin de que la nación caribeña pueda realizar unas elecciones presidenciales largamente postergadas.

La resolución redactada por Estados Unidos y obtenida por The Associated Press el sábado acepta la oferta de Kenia de encabezar la fuerza de seguridad multinacional. Deja también en claro que se trata de una fuerza ajena a Naciones Unidas y financiada por medio de contribuciones voluntarias.

La resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses.

A la fuerza se le permitirá brindar apoyo operativo a la Policía Nacional de Haití, que carece de fondos y recursos suficientes, con sólo unos 10.000 agentes activos para un país de más de 11 millones de habitantes.

Esta nota fue actualizada con datos de la agencia AP