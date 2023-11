Israel asegura conflicto es contra terrorismo de Hamás y no contra palestinos ni el islam

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, mayor Roni Kaplan, manifestó este jueves que el conflicto que involucra a esa nación no es contra el pueblo palestino ni contra el islam, sino frente al terrorismo del grupo Hamás.

En una conferencia de prensa virtual con medios de comunicación dominicanos, desde Israel, y a través de Google Meet, Kaplan sostuvo que el objetivo de Israel es evitar que se propague este tipo de terrorismos islámicos a otras partes del mundo.

"Los civiles no son nuestros enemigos, esto no es un conflicto contra el pueblo palestino, y tampoco es un conflicto contra el islam, no, bajo ningún concepto. Este es un conflicto contra el terrorismo palestino, este es un conflicto contra el Hamás y mientras esté en la Franja de Gaza, nunca va a haber paz. Vamos a liberar al pueblo palestino en Gaza de Hamás, vamos a traer seguridad nuevamente a la población israelí y vamos a evitar que se propague este tipo de terrorismos islámicos a otras partes del mundo", indicó.

El militar destacó que no hay guerra en que no haya daños colaterales y que cause daños y heridas a civiles involucrados.

Sin embargo, aseguró que los objetivos que ataca Israel son militares.

"Cada uno de los objetivos que se ataca es un objetivo militar. Se hacen enormes esfuerzos para disminuir el daño a civiles involucrados en el conflicto. Enormes esfuerzos. Hemos alcanzado la posición, hemos neutralizado a cientos de los comandantes de Hamás, pero los comandantes más altos, los comandantes más altos de la jerarquía, se encuentran dentro de los búnkers, moviéndose de un lado para otro", manifestó.

Total de víctimas

Kaplan dijo que en este momento las cifras de daños en Israel es la siguiente: 1,400 asesinados, más de 5,400 heridos, más de 9,400 cohetes lanzados por Hamás, 239 secuestrados y 40 desaparecidos.

Mayor falla de la inteligencia de Israel

Al ser preguntado sobre qué pasó que fue posible a Hamás realizar los ataques contra Israel el pasado 7 de octubre, Kaplan respondió que fue una de las mayores fallas de defensa y de inteligencia de Israel desde su fundación.

"Con respecto al tema de cómo puede ser que Israel no lo sabía. La realidad es que fue una de las mayores fallas de defensa y de inteligencia de Israel desde la creación del Estado en 1948", sostuvo.

Agregó: "Diría que nos fiamos demasiado sobre la tecnología y quedamos en una zona de confort en términos del recurso humano. Hoy en día es necesario, ambos, de forma completa, la tecnología, por un lado, pero el recurso humano también por otro, y que trabajen de forma mucho más sinérgica de lo que pasó en Israel esa mañana del 7 de octubre".