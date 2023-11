La larga espera de familiares de rehenes: "Estamos viviendo en una pesadilla todos los días"

El aplazamiento de una tregua en la Franja de Gaza entre las fuerzas israelíes y Hamás alarga la angustia y esperanza de los allegados a los israelíes secuestrados por Hamás.

Tras 47 días de angustia, miles de israelíes con seres queridos entre los secuestrados en Gaza dan la bienvenida al nuevo acuerdo entre Hamas y el gobierno de Israel. Aunque parte de la clase política israelí ha tenido tentaciones de rechazar el acuerdo con la milicia palestina, la fuerte presión de las familias de los secuestrados ha conseguido decantar la balanza.

Se prevé que Hamas ponga en libertad a 50 mujeres y niños cautivos, pero la alegría no es completa, y es que más de 180 personas seguirán secuestradas en la franja después del nuevo acuerdo. Ron, el hermano mayor de edad de Yulia, será uno de los que no se beneficie del canje. Así lo ve la propia Yulia.

"Estamos viviendo en una pesadilla todos los días. Cada día me levanto con la misma pesadilla. Todavía no me puedo creer que estemos en la misma situación desde hace tantas semanas. Es muy duro", afirma.

El sinvivir de las familias de los secuestrados hace que tengan dudas del proceso de negociación.

"No puedo confiar en la palabra de Hamas, siento que han estado jugando con nosotros desde hace semanas cuando dicen que van a liberar a los rehenes", asegura Yulia.

Aunque las familias han decidido guardar silencio durante las últimas horas, continúan repitiendo el mensaje que sostienen desde el 7 de octubre, y es que no habrá victoria hasta que todos los cautivos estén de regreso a casa