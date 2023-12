"Esperábamos irnos por una o dos semanas", dice refugiado palestino en Líbano

Desde hace casi dos meses, el grupo islamista Hezbolá se ha sumado a la ofensiva de Hamás a partir de la frontera libanesa, provocando la respuesta militar de Israel. Estos combates han vaciado los pueblos fronterizos de sus refugiados palestinos: más de 50,000 habitantes han abandonado sus hogares en el sur del país. Un movimiento difícil, dada la grave crisis económica.

Una playa otoñal desierta: esa es la vista de los habitantes de Aitaroun (en la frontera norte de Israel y a 125 km de Beirut) que se han refugiado en Damour, en costa libanesa del Mediterráneo. La estación balnearia donde se alojan gratuitamente pertenece a un nativo de este pueblo fronterizo con el sur del Líbano.

"Como toda la gente de mi edad, estoy acostumbrado a la guerra", dice Mohamed, un fontanero de 49 años desplazado de Aitaroun. Pero tengo tres hijos pequeños." Cuando oían el ruido de los bombardeos, preguntaban: ´¿Está cerca? ¿Está lejos?´. No quería dejar a mis hijos en ese estado de ansiedad. Prefería mantenerlos alejados".

"Todos esperábamos cuando nos fuimos que fuera por una o dos semanas, un mes a lo sumo, y luego volver a casa", agrega.

Los días son largos. Lejos de casa, los adultos no trabajan. Los niños juegan y hacen algunos cursos en línea. Nadie sabe cuánto durará la espera.

Mariam, una dentista de 63 años, se ríe cuando se le pregunta si el Gobierno se ha interesado por su situación. "¿Ha venido algún representante del Gobierno? No, no ha venido nadie", dice. En cualquier caso, conocemos la situación financiera del Estado, no es capaz de ayudar a la gente".

"El dinero que teníamos ahorrado en el banco antes de la crisis de 2019, ¡nos lo ha quitado el Estado!", acusa.

Nadie ha olvidado que tras la guerra de 2006 con Israel, el pueblo de Aitaroun quedó devastado. Todo el mundo sigue las noticias del sur y expresa su indignación por los bombardeos israelíes en Gaza.