Crece el descontento entre las esposas de los reservistas israelíes movilizados en Gaza

La guerra contra Hamás durará "muchos meses más", confirmó el martes 26 de diciembre el Jefe del Estado Mayor israelí. Más de 300,000 soldados de la reserva han sido movilizados. Y aunque estos soldados han recibido una compensación económica por renunciar a sus puestos de trabajo para ir a la guerra, no es el caso de sus esposas, que se encuentran solas en casa con sus hijos. Dos de ellas, franco-israelíes, han accedido a hablar de sus experiencias.

Mientras su marido Yohanan está en la guerra, Levanna Botbol tiene que ocuparse de todo en casa, empezando por los niños: "Tenemos cinco hijos de entre 3 y 12 años. Por supuesto, eso lo cambia todo, porque mi marido suele estar aquí por la mañana. Es él quien los cuida, los despierta y los viste. Así que ahora tengo que hacer los dos trabajos", explica.

Por no hablar de su trabajo como ingeniera informática. Así que Levanna se pasó al teletrabajo. Pero otras mujeres han tenido que elegir entre trabajo y familia. Es el caso de Anëlle, madre de tres hijos: "Soy logopeda y no he vuelto a trabajar desde el 7 de octubre, porque no puedo con todo. Como soy autónoma, eso significa que ya no cobramos. Son 6,000 shekels al mes, unos 1,500 euros. Es complicado", se queja.

Cada vez son más las que comienzan a derrumbarse. Unas 4,000 esposas de soldados reservistas se han unido a la asociación lanzada por la abogada Sapir Bloser, ella misma pareja de un soldado.

Juntas hacen un llamamiento a su gobierno: "Pedimos tres cosas. La primera es una compensación económica. La segunda es la protección del empleo, porque desgraciadamente algunas mujeres han sido despedidas o despedidas sin sueldo. Y la tercera es ayuda psicológica".

Ante la indignación creciente, el portavoz del ejército israelí reconoció a principios de esta semana la carga que soportan estas familias y les aseguró que el gobierno trabajaría en un sistema de compensación para apoyarlas.