La activista sueca Greta Thunberg denunció la noche del domingo a través de su cuenta de Instagram que fue "secuestrada" por el ejército israelí tras el abordaje del barco Madleen, operado por la Freedom Flotilla Coalition, que transportaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.

"¡El gobierno sueco debe proteger a su ciudadana! Greta Thunberg ha sido secuestrada por el ejército israelí", afirma la publicación.

La joven de 22 años viajaba como parte de una misión internacional junto a otras once personas, entre ellas el actor irlandés Liam Cunningham, con destino a Gaza, llevando fórmula para bebés, alimentos, insumos médicos y otros artículos de primera necesidad para la población civil.

Según reportó el New York Post, el Madleen zarpó el 1 de junio desde Sicilia y fue interceptado el domingo 8 de junio por fuerzas israelíes, apenas horas después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, calificara a Thunberg y sus compañeros de "propagandistas de Hamás" y les advirtiera que no llegarían a Gaza. "A Greta, la antisemita, y a sus compañeros les digo claro: regresen. No llegarán a Gaza", declaró Katz.

El Ministerio de Defensa israelí confirmó que la embarcación fue abordada por violar el bloqueo marítimo en la costa de Gaza, zona cerrada al tráfico naval desde 2007.

Un video difundido por el gobierno muestra a soldados israelíes usando altavoces para advertir a los tripulantes que, si deseaban entregar ayuda, debían hacerlo a través del puerto israelí de Ashdod.

"Flotilla secuestrada"

La Freedom Flotilla Coalition denunció que el abordaje fue ilegal, que su tripulación civil fue "secuestrada" y que el cargamento fue confiscado. Aseguran que la operación se realizó en aguas internacionales y violó el derecho humanitario.

La interceptación ocurre en medio de una profunda crisis humanitaria en Gaza, donde, según informes de la ONU, más de dos millones de personas enfrentan escasez de alimentos y riesgo de hambruna debido al prolongado bloqueo impuesto por Israel. La coalición ha intentado romper el cerco en varias ocasiones desde 2010, cuando una misión similar terminó con la muerte de nueve activistas tras un abordaje militar israelí.

En una declaración polémica, el ministro Katz también indicó que los activistas serán obligados a ver imágenes del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 como "medida educativa".

Greta Thunberg ha sido una de las voces más críticas de la guerra en Gaza. En 2024, Israel le prohibió la entrada al país tras sus declaraciones en apoyo al pueblo palestino.