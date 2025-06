Vishwash Kumar Ramesh: el único que salió caminando del accidente aéreo en la India

Vishwash Kumar Ramesh, ciudadano británico de 40 años, estaba sentado en el asiento 11A del vuelo AI 171 de Air India, con destino a Londres-Gatwick. Había visitado a su familia en India y volvía al Reino Unido. Lo acompañaba su hermano, aunque en otra fila. Lo siguiente fue caos.

El avión, un Boeing 787 Dreamliner, se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de la India, con 242 personas a bordo. Según la información oficial, más de 290 personas murieron en el siniestro, que ahora figura entre los más mortales de la historia reciente de la aviación civil. Vishwash fue el único superviviente.

Su imagen, captada por cámaras de un teléfono móvil y publicada por The Telegraph, muestra a un hombre sangrando por el rostro, cojeando, mientras camina por una calle hacia una ambulancia, poco después del siniestro. El avión se había convertido en una bola de fuego, partes del fuselaje quedaron incrustadas en un edificio y gruesas columnas de humo se elevaban sobre la ciudad.

"Todo pasó tan rápido", dijo Vishwash desde el hospital, en declaraciones al Hindustan Times. Sufrió heridas en el rostro, el pecho y los pies, y fue trasladado de urgencia tras ser encontrado caminando entre los escombros.

Desde su cama, relató el momento en que recobró la conciencia: "Cuando me levanté, había cuerpos por todos lados. Estaba asustado. Me puse de pie y corrí. Había pedazos del avión por todas partes".

El asiento 11A

La policía india confirmó que el único nombre con vida en el manifiesto de vuelo era el suyo. El asiento 11A aparece registrado a nombre de Vishwash Kumar Ramesh. Según el propio testimonio del sobreviviente, viajaba con su hermano, quien iba en otra fila del avión.

"Ya no lo encuentro", dijo. No se han ofrecido más detalles sobre su estado. Air India ha confirmado que entre los pasajeros había 169 indios, 53 británicos, siete portugueses, un canadiense y once niños.

El impacto

Según The Telegraph, el avión se estrelló contra un edificio usado como residencia de médicos, lo que intensificó la tragedia.

Un residente de la zona, Raju Prajapati, declaró al medio británico que escuchó una gran explosión y que la gente salía corriendo y gritando, mientras el humo podía verse desde más de un kilómetro de distancia.

El piloto del vuelo, capitán Sumeet Sabharwal, era un profesional con más de 8,200 horas de vuelo. El avión emitió una señal de emergencia (mayday) a las 13:39 hora local, pero no hubo más comunicación desde entonces. Las causas del accidente aún están bajo investigación.