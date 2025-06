Israel e Irán intercambian misiles mientras Teherán promete atacar bases de EE. UU. en Medio Oriente

Una foto facilitada por la Oficina de Medios de Comunicación del Ejército iraní el 23 de junio de 2025 muestra al comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami (C), asistiendo a una reunión en la Sala de Mando de Guerra del Ejército. ( EFE )

Irán prometió represalias por los bombardeos estadounidenses que, según el presidente Donald Trump, causaron "daños monumentales" a las instalaciones nucleares de la República Islámica.

Con estos ataques, Estados Unidos se sumó a la ofensiva lanzada por Israel contra Irán el 13 de junio.

En respuesta, Teherán podría atacar las bases estadounidenses en Oriente Medio o cerrar el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de la producción de petróleo, estiman los analistas.

- Irán advierte sobre una "extensión de la guerra" -

En reacción a los ataques estadounidenses con bombarderos furtivos del domingo, que lanzaron por primera vez bombas antibúnker, las fuerzas armadas iraníes advirtieron a Washington del riesgo de una "extensión de la guerra" en la región.

"Los combatientes del islam les infligirán consecuencias serias e impredecibles con operaciones (militares) poderosas", amenazó el portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, en la televisión estatal.

Un asesor del ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, afirmó que Estados Unidos "ya no tiene cabida" en Oriente Medio y "debe atenerse a consecuencias irreparables".

Citado por la agencia oficial Irna, el consejero advirtió que las bases utilizadas por la fuerzas estadounidenses en los países del Golfo serán consideradas blancos "legítimos".

- China advierte de riesgo de "propagación" -

Pekín instó a todas las partes involucradas en el conflicto a "evitar con determinación la propagación de la guerra y volver al camino de una solución política".

El gigante asiático, que importa petróleo iraní, también advirtió del impacto de la guerra en la economía mundial y el comercio internacional en el Golfo.

Sobre este tema, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, instó a China a que ayude a disuadir a Irán de cerrar la ruta comercial clave del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de la producción mundial de oro negro.

El cierre del estrecho de Ormuz sería "extremadamente peligroso", advirtió la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

Los precios del petróleo subieron casi 6% el lunes en la apertura de las bolsas asiáticas.

- Ataques israelíes, alerta por misiles iraníes -

En el onceavo día de la guerra entre Irán e Israel, el ejército israelí anunció que bombardeó sitios de lanzamientos y de almacenamiento de misiles tierra-tierra en la provincia de Kermanshah, en el oeste de Irán.

Paralelamente, el ejército israelí indicó que las sirenas de alerta sonaron en varias regiones de Israel tras el lanzamiento de varias salvas de misiles desde Irán.

Periodistas de AFP escucharon potentes explosiones en el norte de Teherán, la capital iraní.

- Diplomacia o "cambio de régimen" -

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, cuyo país es un aliado de Rusia, llegó el lunes a Moscú para consultas de "gran importancia" y reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin.

Este último criticó los ataques contra Teherán como una "agresión" sin justificación y dijo que Moscú estaba tratando de ayudar al pueblo iraní.

El portavoz de Araqchi, Esmail Baghai, estimó que Estados Unidos "traicionó a la diplomacia" al atacar Irán dos días antes de un nuevo ciclo de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, previsto el 14 de junio en Omán.

Las potencias europeas pidieron el domingo a Irán "no emprender otras acciones que puedan desestabilizar la región".

El presidente Donald Trump sugirió el domingo que "un cambio de régimen" en Irán es posible.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!", publicó Trump en su plataforma Truth Social jugango con su famoso acrónimo MAGA, como se conoce el movimiento ultraconservador estadounidense "Haz a Estados Unidos grande otra vez".

- Imposible evaluar los daños -

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) exigió el lunes acceso a las instalaciones nucleares iraníes para evaluar las reservas de uranio altamente enriquecido, cercano al umbral que permite fabricar una bomba atómica.

"Debemos permitir que los inspectores regresen 'in situ' y den cuenta de las existencias de uranio, especialmente de los 400 kg enriquecidos al 60%", dijo Rafael Grossi al inicio de una reunión de emergencia del organismo en su sede en Viena (Austria).

- Ciclo sin fin de "represalias" -

En una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU el domingo, el secretario general Antonio Guterres denunció el "riesgo" de que el mundo se hunda en "un círculo de represalia tras represalia".