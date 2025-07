Luis Ortega se consolida como un líder en marketing gastronómico

En el corazón del competitivo mundo de los negocios de hospitalidad, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre un cliente recurrente y una oportunidad perdida, está surgiendo un nuevo modelo de estratega comercial. No es el típico gurú del marketing que aplica fórmulas genéricas.

Es alguien que analiza, diseña y ejecuta cada estrategia como si fuera única. Ese es el venezolano Luis Ortega Silva, un profesional con una visión tan pragmática como creativa que está ayudando a transformar la forma en que las empresas de servicios piensan y aplican el marketing.

Actualmente, Ortega es el Director de Marketing de The Catching Group, una cadena que agrupa marcas como 107 Taste Asian Restaurant y Cajun Boil Seafood Restaurant, con más de nueve locaciones (pronto diez). Bajo su liderazgo, la compañía ubicada en el sur de la Florida, no solo incrementó su rentabilidad en un 31% en su primer año, sino que además logró una mejora del 52% en el rendimiento comercial general.

A esto se suma su papel clave en el desarrollo de una nueva marca de fast food, Kung Fu Chicken, que abrirá tres locales en este 2025.

Pero los números no lo definen por completo. Lo que distingue a Luis Ortega es su enfoque customizado y profundamente contextual de cada proyecto. "No aplico el mismo modelo de soluciones a todos los proyectos que llegan a mí", explica. "Prefiero estudiar detalladamente cada oportunidad y crear una solución específica, basada en lo que podría dar resultados más rápido con los recursos disponibles." Ese tipo de pensamiento estratégico, que parte de lo real y no de lo ideal, es lo que lo ha convertido en una figura clave en un sector donde muchos aún apuestan por fórmulas genéricas.

Un perfil multidisciplinario con base humana

Con una formación en Comunicación Corporativa por la Universidad Santa María y una certificación en Postproducción Audiovisual por POSA Studios (Apple Certified), Luis complementó su conocimiento técnico con estudios en Hospitality Quotient, un programa de la prestigiosa Union Square Hospitality Group de Nueva York. Esta combinación de estudios le ha permitido integrar tres áreas que usualmente funcionan por separado: el entrenamiento de personal, la estrategia comercial y la producción de contenido audiovisual.

A lo largo de su carrera, ha trabajado como consultor para marcas y compañías como Benjamin Moore (Sunny South Paint & Decor), Gatorade, Miller Lite, 7-Eleven, Piegari Ristorante, Fluent Cannabis Care, National Hispanic Cannabis Council, Top Shipping Systems, Islandgrill Restaurant, entre muchas otras.

En todas estas experiencias ha demostrado su capacidad para adaptar la estrategia al contexto: desde dirigir campañas audiovisuales hasta diseñar sistemas de comunicación digital y entrenar equipos de más de 100 personas en estándares de hospitalidad.

Luis lo resume así: "Soy especialista en buscar soluciones y respuestas claras a situaciones comerciales. También en dirigir equipos y transmitir ideas creativas que hemos definido como las más efectivas. Y aunque hoy en día lidero desde lo estratégico, todavía disfruto salir a grabar con los clientes. Me mantiene conectado con el propósito."

El ajedrecista creativo

Cuando se le pregunta por la parte de su trabajo que más lo apasiona, no duda: la estrategia creativa. "Es la más difícil, la más retadora, en la que más fácil puedes fallar, pero también la más gratificante cuando obtienes el resultado que imaginaste. Me gustan los retos. Me motivan a mejorar. Me siento cómodo en la incomodidad. Por eso diría que jugar ese ajedrez creativo es mi parte favorita."

Esta actitud frente al riesgo —lejos de intimidarlo— parece alimentarlo. Esa comodidad con lo desconocido le permite innovar donde otros se detienen, crear conceptos de marca que resuenan con los valores reales de una empresa y diseñar campañas que conectan emocionalmente con los clientes, tanto en el espacio físico como digital.

Humildad profesional, aprendizaje continuo

En un entorno donde el ego suele sobreponerse a la colaboración, Ortega se diferencia también por su ética profesional. "Aprendo de mis colegas y uso lo mejor a mi manera. Nunca me vendo como mejor que otro", dice. Esa apertura al aprendizaje constante y su capacidad para escuchar con atención lo han hecho destacar no solo por sus resultados, sino por la forma en que los consigue.

"Me defino como alguien enfocado en la meta, humilde en la victoria y siempre dispuesto a aprender de mis errores", explica. "No asumo. Escucho con atención y uso esa información para aportar a la comunidad que me rodea." Es precisamente esa mentalidad la que lo ha llevado a construir estrategias centradas en las personas —tanto clientes como equipos—, desarrollando campañas con alma, no solo con métricas.

Un nuevo concepto

Mientras muchas empresas de servicios aún ven el marketing como una extensión de sus promociones, Luis Ortega lo redefine como el corazón mismo de la experiencia. Desde la primera impresión en redes sociales hasta la sonrisa del mesero que entrega un plato, todo forma parte de una narrativa que debe estar alineada, cuidada y, sobre todo, diseñada para durar.

En un campo poco común y todavía en formación como lo es el hospitality marketing, Luis no solo es un actor clave. Es uno de los pocos que está escribiendo el manual desde la práctica y lo hace con resultados medibles, una ética de trabajo centrada en la empatía y una capacidad estratégica que lo posiciona como una figura emergente a seguir de cerca.