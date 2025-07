Ana Juanola: una mirada firme detrás de la cámara

Con más de cinco años de experiencia en la industria audiovisual, Ana Juanola ha ido tejiendo una carrera sólida, internacional y multifacética que refleja tanto su formación académica como su intuición narrativa.

Nacida en México, Ana creció inmersa en un entorno multicultural que hoy se traduce en su versatilidad como productora. Domina cuatro idiomas —español, catalán, inglés y francés— y sabe cómo conectar mundos distintos para crear proyectos que resuenan con públicos diversos.

Formada en la prestigiosa Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde obtuvo su BFA en Cine y Televisión con una especialización menor en Psicología, Ana supo desde temprano que la producción era su terreno. Desde los primeros cortometrajes universitarios hasta complejas campañas comerciales, su carrera ha sido una mezcla equilibrada entre aprendizaje constante y acción ejecutiva.

Una carrera que crece con cada historia

A lo largo de su trayectoria, Ana ha ocupado roles clave en más de 20 producciones. No es una productora de escritorio: se involucra desde la idea inicial hasta el último corte de edición.

Sus créditos incluyen cortos de ficción, videoclips, documentales, series web, proyectos de moda y campañas publicitarias.

Entre sus trabajos más destacados está Magdalena Te Amo, un cortometraje que produjo para un estudiante como parte de una tesis en NYU. Este proyecto no solo la consolidó como una líder en su generación, sino que también fue reconocido en el First Run Film Festival de NYU, donde ganó el premio a Mejor Producción. Ana lo menciona con orgullo.

El reconocimiento no ha sido casual, ella demuestra una capacidad notable para gestionar equipos, recursos y emociones en un set. Su formación en psicología le permite manejar dinámicas humanas complejas, algo esencial en el mundo de la producción.

Desarrollo exponencial

En medio de su etapa formativa, Ana entró de lleno a la industria con una primera gran oportunidad: fue Asistente Ejecutiva de Producción en la serie de Netflix Dark Desire, una producción internacional con base en Ciudad de México. Desde ahí, su carrera ha tomado impulso, abriéndose paso entre sets comerciales, grabaciones de alto perfil y proyectos independientes con alma propia.

Ha trabajado con marcas de renombre global como Samsung, Ray-Ban, Netflix y Oppo, y ha sido parte de campañas para Barefaced y AMP. En paralelo, ha producido videoclips y piezas promocionales para personalidades influyentes como ASAP Rocky, Kai Cenat, Paul Walter Hauser y Sebastian Stan, entre muchos otros.

Su experiencia también se extiende al mundo de la moda y el arte. Produjo Recess, un fashion film como tesis de Parsons, y Creativity cannot be crushed, un comercial conceptual para Samsung Galaxy que combinó narrativa visual y dirección artística de alto nivel.

Productora con voz propia

Lo que distingue a Ana no es solo su capacidad de ejecución, sino su identidad como narradora. Aunque ha trabajado con grandes marcas y celebridades, nunca ha perdido el hilo conductor de sus proyectos: la autenticidad. Su filmografía incluye títulos como: The Second Sunday of May, Kabuk, Sleeping with Mice, Insatiable, Strangers by Choice, People Pleasing 101, Auto-Repair, Let Me (videoclip) y 7DS (webserie).

Cada uno de estos trabajos revela una sensibilidad estética y narrativa distinta. Ya sea explorando el drama íntimo, la comedia satírica o el retrato urbano, Ana imprime una marca de producción que combina logística, dirección creativa y humanidad.

Un futuro con mirada global

Actualmente radicada en Nueva York, Ana continúa desarrollando proyectos que cruzan fronteras y formatos. Su meta no es solo producir, sino también transformar cómo se hacen las cosas detrás de cámara. Es parte de una nueva generación de creativas que entienden que la producción va más allá de coordinar: implica liderar con propósito.

A futuro, Juanola busca expandir su trabajo hacia el cine independiente internacional y plataformas de streaming con contenido original.