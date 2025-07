Empresa europea suministra piezas clave para bombas usadas por Israel que han matado niños en Gaza

El grupo europeo MBDA, el mayor fabricante de misiles de Europa, suministra componentes esenciales para las bombas GBU-39, utilizadas por Israel en ataques aéreos sobre Gaza que han dejado cientos de muertos, incluidos al menos 100 niños, según una investigación de The Guardian publicada este jueves.

MBDA produce en su planta de Alabama, Estados Unidos, las alas plegables Diamond Back que permiten a la GBU-39, fabricada por Boeing, guiarse con precisión hacia su objetivo tras ser lanzada desde un avión de combate.

Estas bombas han sido utilizadas por Israel desde el inicio de la ofensiva militar sobre Gaza en octubre de 2023, en ataques que incluyen bombardeos sobre escuelas, campamentos de refugiados y zonas residenciales densamente pobladas, según el informe de The Guardian elaborado junto a los medios Disclose y Follow the Money.

Aunque las alas de la GBU-39 se fabrican en EE.UU., los beneficios de MBDA Inc., filial estadounidense del grupo, se consolidan en MBDA UK, con sede en Hertfordshire, Reino Unido, y luego se transfieren a la matriz europea con sede en Francia. En 2024, MBDA generó ingresos por 4,200 millones de libras, y el negocio en EE.UU. representó más del 40% de sus ingresos.

Los beneficios se distribuyen entre BAE Systems (Reino Unido), Airbus (Francia) y Leonardo (Italia), principales accionistas del consorcio.

Bombas que matan niños

La investigación de The Guardian documenta 24 ataques confirmados con GBU-39, en los que murieron más de 500 personas, incluidos al menos 100 niños. En 16 casos, las bombas impactaron en escuelas que servían como refugios para desplazados. Otros ataques destruyeron campamentos, viviendas y una mezquita durante la oración.

Uno de los ataques más mortales ocurrió el 26 de mayo de 2025, cuando un bombardeo nocturno destruyó la escuela Fahmi al-Jarjawi en Gaza, matando a 36 personas, la mitad de ellas menores. Otra ofensiva en el campamento de paz kuwaití 1 en Rafah dejó 45 muertos y 249 heridos, incluyendo niños y mujeres decapitados por fragmentos explosivos.

Restricciones británicas con vacíos legales

En septiembre de 2024, el gobierno británico suspendió 29 licencias de exportación de armas a Israel, alegando riesgo de "violaciones graves del derecho internacional humanitario". Sin embargo, esta medida no afecta a MBDA Inc., la filial estadounidense que sigue suministrando las alas de las GBU-39 a Boeing.

"MBDA está obteniendo beneficios del suministro de armas a Israel", denunció Sam Perlo-Freeman, de la organización Campaign Against the Arms Trade, citado por The Guardian. "Podrían dejar de ser cómplices si vendieran su filial en EE.UU.", agregó.