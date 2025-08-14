Jurista Paul Maldonado evalúa cinco años de gestión de Luis Abinader

El jurista Paul Maldonado presenta balance del gobierno de Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

Al cumplirse cinco años desde que Luis Abinader asumió la presidencia de la República Dominicana, el jurista académico Paul Maldonado presenta un balance de los avances alcanzados durante este periodo en distintos ámbitos del gobierno.

Luis Abinader inició su primer mandato el 16 de agosto de 2020, tras ser juramentado para el período 2020-2024. Luego, en las elecciones del 19 de mayo de 2024, fue reelecto para un segundo mandato que concluirá en 2028. Este 16 de agosto también representa el inicio oficial de su segundo periodo presidencial.

En materia institucional, el gobierno ha impulsado la independencia en las designaciones de las Altas Cortes y órganos extrapoder, minimizando la influencia partidaria en los nombramientos, lo que según Maldonado, contribuye al fortalecimiento democrático y la transparencia.

El programa de entrega masiva de títulos de propiedad ha alcanzado cifras récord durante esta administración, consolidando avances en seguridad jurídica y desarrollo económico.

A pesar de los desafíos globales como la pandemia del COVID-19 y la inflación internacional, la economía dominicana ha mantenido un crecimiento sostenido y una tasa de cambio estable. Además, la gestión eficiente de las instituciones de recaudación fiscal ha permitido aumentar la inversión social sin incrementar significativamente la carga tributaria.

El sector turístico, bajo la dirección del presidente Abinader como líder del Gabinete de Turismo, ha crecido notablemente, con aumento de visitantes y la apertura de nuevos puertos para cruceros, incluyendo zonas como Pedernales, producto de alianzas público-privadas.

En vivienda, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha construido y entregado más de 10,000 apartamentos a familias de bajos recursos, mientras que el sistema de transporte escolar (TRAE) ha facilitado el acceso seguro y gratuito de miles de estudiantes a sus centros educativos.

El sector salud ha recibido una mayor inversión, con más de dos millones de personas integradas al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la expansión de las Farmacias del Pueblo y la inauguración de más de 60 hospitales en todo el país.

En seguridad ciudadana, se implementaron reformas, incluyendo un aumento salarial para miembros de la Policía Nacional y la mejora en sus condiciones laborales. Las Fuerzas Armadas han sido equipadas con nuevos recursos, fortaleciendo su capacidad operativa.

Sobre la política exterior y la relación con Haití, Maldonado destaca la postura enfática del gobierno en la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial.

Con varios proyectos de infraestructura en marcha, estabilidad económica y un enfoque social consolidado, el gobierno de Luis Abinader enfrenta los próximos años con metas orientadas a continuar el desarrollo del país.