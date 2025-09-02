Clara Báez: la dominicana que está construyendo un futuro digital con propósito

En el corazón del Caribe, donde la creatividad y la determinación han sido siempre motores de cambio, surge la historia de Clara Báez, una dominicana que decidió mirar al futuro con valentía y convertir la innovación digital en un camino para abrir oportunidades.

Fundadora de varias empresas y actual CEO de KAELUM Capital (https://kaelumcapital.com), su recorrido no se limita a logros profesionales: es la prueba de que el liderazgo con propósito puede transformar no solo a las compañías, sino también a las personas y comunidades que tocan sus proyectos.

Clara creció con la convicción de que el conocimiento y la disciplina son las llaves que abren puertas. Muy pronto entendió que el mundo digital sería más que una moda pasajera: sería el lenguaje universal de la economía moderna.

Mientras muchos veían el comercio electrónico únicamente como una plataforma para vender productos, ella lo interpretó como una herramienta de democratización.

En su visión, lo digital permite que un emprendimiento en República Dominicana tenga la misma oportunidad de ser visto en Madrid, Nueva York o Buenos Aires, y que una idea local pueda convertirse en un proyecto global.

Ese pensamiento la llevó a fundar KAELUM C apital, una empresa que hoy se ha convertido en un socio estratégico para aquellos que buscan crecer en el terreno del e-commerce, la tecnología y las finanzas digitales. Pero, a diferencia de otros modelos de inversión, lo que distingue a KAELUM es la visión de Báez: no se trata solo de colocar capital en proyectos rentables, sino de crear ecosistemas de crecimiento sostenible , donde las ideas puedan florecer y generar un impacto más allá de los números.

"Lo digital debe ser más que transacciones, debe generar confianza", repite con convicción. Para ella, la verdadera transformación ocurre cuando la innovación se pone al servicio de las personas. Por eso, KAELUM Capital no solo impulsa proyectos de comercio electrónico, sino también iniciativas basadas en inteligencia artificial, blockchain y análisis de datos, siempre con un enfoque humano. La idea es clara: el futuro no está en elegir entre lo físico o lo digital, sino en integrar ambos mundos para crear experiencias significativas.

El liderazgo de Clara Báez también tiene un fuerte componente simbólico. En un entorno donde las mujeres aún luchan por ocupar espacios de decisión, su trayectoria es un faro que ilumina nuevas posibilidades. Ella ha demostrado que la inclusión no es un discurso abstracto, sino una ventaja competitiva real.

Equipos diversos, asegura, son más creativos, más resilientes y más capaces de responder a los cambios que caracterizan al mundo actual. Desde su lugar, se ha convertido en ejemplo de lo que significa romper barreras sin perder la autenticidad.

Quienes trabajan con ella describen a Clara como alguien que sabe escuchar y que tiene la habilidad de convertir una visión abstracta en un plan concreto. Esa combinación de empatía y estrategia es lo que ha hecho que su nombre empiece a resonar no solo en República Dominicana, sino también en otros países donde KAELUM Capital ya comienza a abrir camino. Su apuesta no es local ni regional: es global. Y, sin embargo, mantiene intacta la esencia caribeña que la impulsa a construir desde la cercanía, con un profundo respeto por el valor humano detrás de cada negocio.

La historia de Clara Báez inspira porque está hecha de momentos de decisión. No se trata únicamente de aprovechar las oportunidades, sino de atreverse a crearlas. En un entorno digital que cambia con rapidez, ella ha sabido aprender, desaprender y volver a aprender tantas veces como ha sido necesario. Y ese es quizás su mayor legado: demostrar que en la adaptabilidad está la clave del liderazgo moderno.

Para República Dominicana, contar con figuras como Clara representa más que un motivo de orgullo. Su trabajo proyecta al país hacia el mapa de la innovación regional, mostrando que el talento dominicano tiene la capacidad de competir y liderar en escenarios internacionales.

Su voz, su visión y sus logros envían un mensaje claro: el Caribe también puede ser protagonista de la transformación digital global.

Hoy, Clara Báez no solo dirige una empresa, dirige también una narrativa. Una que inspira a jóvenes emprendedores a creer en el poder de sus ideas, que recuerda a las mujeres que los techos de cristal pueden romperse, y que motiva a quienes dudan a dar ese primer paso hacia lo desconocido. Su ejemplo habla de disciplina y de sueños, pero sobre todo de propósito.

En tiempos en que la incertidumbre parece dominar, la visión de Clara ofrece una brújula. Su camino confirma que el futuro digital puede y debe estar al servicio de las personas. Y que cuando la innovación se combina con la pasión y la convicción, no solo nacen empresas exitosas: nacen historias capaces de inspirar al mundo.

