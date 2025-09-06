×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Personas desaparecidas
Personas desaparecidas

Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas

Entre los desaparecidos están mujeres, niñas y un bebé

    Expandir imagen
    Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas
    Once personas están desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil por un hipopótamo que hizo volcar una piragua. (FUENTE EXTERNA)

    Once personas están desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil por un hipopótamo que hizo volcar una piragua en el río Sassandra, declaró el sábado la ministra de Solidaridad del país.

    "Con profunda tristeza hemos tomado conocimiento de la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el vuelo de una embarcación causada por un hipopótamo", afirmó la ministra, Myss Belmonde Dogo, en una publicación en su página de Facebook.

    Según Dogo, el incidente ocurrió el viernes a primera hora de la mañana en la localidad de Buyo, en el suroeste del país, y tres personas sobrevivieron.

    "Las búsquedas continúan con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas", agregó Dogo. 

    RELACIONADAS

    De acuerdo con un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños, el hipopótamo es la especie que aparece con mayor frecuencia en reportes de incidentes con humanos que resultan en muertes o lesiones en ese país. 

    Población

    Su población se calcula en unos 500 individuos, repartidos en varios ríos del sur del país, entre ellos el Sassandra y el Bandama. 

     
    Leer más
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.