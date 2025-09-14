Imagen ilustrativa. Ucrania reivindica dos ataques contra la red ferroviaria en Rusia. ( FUENTE EXTERNA. )

Ucrania fue responsable de dos operaciones de sabotaje este fin de semana contra la red ferroviaria rusa, que dejaron al menos tres muertos, informó el domingo une fuente del servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR).

En un mensaje transmitido a AFP, esta fuente anónima afirmó que el GUR, en cooperación con unidades del ejército, llevó a cabo el ataque del sábado en la región rusa de Oriol, así como otro el domingo en la región de Leningrado.

Tres descarrilado

Un tren descarriló este domingo en la región de Leningrado, en el oeste de Rusia, y provocó la muerte del maquinista, anunció el gobernador de la región.

En la misma región otro tren descarriló pero sin dejar víctimas.

"Se están llevando a cabo operaciones de rescate tras el descarrilamiento de una locomotora cerca de la estación de Semrino, en el distrito de Gatchina, en la región de Leningrado", declaró el gobernador Alexander Drozdenko en Telegram.

"El maquinista murió. Quedó atrapado en la cabina y falleció en la ambulancia después de ser liberado", agregó.

En otro incidente, un tren de mercancías con 15 vagones cisterna vacíos descarriló en la misma región, más al sur, sin causar víctimas, indicó Drozdenko en otro mensaje.

"Los investigadores están considerando la posibilidad de un sabotaje", añadió.

El sábado la explosión de un artefacto en una sección de vía en la región occidental de Oriol provocó tres muertos.

La red ferroviaria rusa se ha vista afectada en varias ocasiones por descarrilamientos, explosiones e incendios que las autoridades atribuyen a sabotajes de Ucrania.