Pharmasem lanza BAUN, un producto que promete revolucionar la cicatrización en República Dominicana

El proceso de cicatrización puede ser largo y complejo, por lo que contar con soluciones efectivas resulta fundamental para médicos y pacientes. Ante esta necesidad, la farmacéutica Pharmasem presentó este jueves BAUN, un innovador producto diseñado para acelerar la recuperación y favorecer la regeneración de tejidos.

Ezequiel Suriel, gerente general de Pharmasem, señaló que el lanzamiento de BAUN forma parte de la estrategia de la compañía para ofrecer soluciones integrales que respondan a las necesidades reales del sector salud, destacando que la innovación y la investigación son pilares esenciales en el desarrollo de productos que aporten valor.

"Con BAUN buscamos no solo ofrecer un producto innovador, sino también acompañar a los pacientes y profesionales de la salud en cada etapa de la recuperación, garantizando confianza, respaldo científico y resultados efectivos", afirmó Suriel.

La doctora Anayanet Jáquez, nutricionista e investigadora, participó en el lanzamiento y explicó cómo la fórmula de BAUN, enriquecida con nutrientes esenciales, contribuye al fortalecimiento del proceso de cicatrización y al bienestar general del paciente.

El producto estará disponible en farmacias de todo el país, ofreciendo un acceso amplio a quienes buscan soluciones confiables y respaldadas por la ciencia, con la calidad que caracteriza a Pharmasem.

Con este lanzamiento, la empresa reafirma su compromiso de brindar soluciones seguras y efectivas, orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y respaldar la labor del personal sanitario en la República Dominicana.

Acerca de Pharmasem

Pharmasem es una compañía farmacéutica con amplia trayectoria en el desarrollo, producción y comercialización de medicamentos y productos de salud en la República Dominicana. Reconocida por su enfoque en la innovación y la calidad, la empresa busca ofrecer soluciones confiables que respondan a las necesidades de médicos, pacientes y profesionales del sector salud.

A lo largo de los años, Pharmasem se ha consolidado como un referente en la industria f

armacéutica local, destacándose por su compromiso con la investigación científica y el desarrollo de productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. Su portafolio incluye medicamentos de uso hospitalario, nutricionales y de cuidado especializado, todos respaldados por estrictos estándares de seguridad y eficacia.