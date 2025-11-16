×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Explosión en Nueva Delhi
Explosión en Nueva Delhi

India afirma que arrestó al cómplice de explosión de auto en Nueva Delhi

La explosión del vehículo el lunes pasado se produjo cerca del Fuerte Rojo, un monumento emblemático en Nueva Delhi

    Expandir imagen
    India afirma que arrestó al cómplice de explosión de auto en Nueva Delhi
    Expertos forenses investigan en el lugar de la explosión ocurrida cerca del Fuerte Rojo en el casco antiguo de Delhi el 11 de noviembre de 2025. (AFP)

    Las autoridades de India afirmaron este domingo que arrestaron a un sospechoso acusado de ser el cómplice de un ataque con un auto bomba que dejó más de una decena de muertos esta semana.

    La Agencia Nacional de Investigación (NIA) informó que detuvo a Amir Rashid Ali que está acusado de "conspirar con el presunto terrorista suicida, Umar Un Nabi" para llevar a cabo el ataque. Los dos son originarios de la parte de Cachemira administrada por India.

    Las autoridades informaron que el auto implicado en el ataque estaba a nombre del sospechoso, que viajó a Nueva Delhi para "facilitar la compra del auto que fue utilizado como coche bomba".

    Nabi, el conductor del vehículo, fue identificado como un académico de medicina residente en Cachemira.

    Unos 12 fallecidos 

    La explosión del vehículo el lunes pasado se produjo cerca del Fuerte Rojo, un monumento emblemático en Nueva Delhi.

    • Una fuente hospitalaria informó que hubo 12 fallecidos, un balance que no está claro si incluye a Nabi.

    La NIA afirmó en un comunicado que este ataque "se cobró la vida de 10 inocentes y dejó 32 heridos".

    El primer ministro Narendra Modi calificó la explosión como una "conspiración" y prometió que los responsables serán llevados ante la justicia.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.