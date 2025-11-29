Seccional Peravia del CARD abre debate sobre los cambios del nuevo Código Penal

Seccional Peravia del CARD se convierte en sede del debate por la Ley 74-25. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 140 abogados acudieron este sábado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio Baní, provincia Peravia, para participar en el Primer Congreso del Nuevo Código Penal (Ley 74-25).

La actividad, organizada por la Seccional Peravia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), convocó a profesionales de distintas generaciones interesados en analizar los cambios que introduce la normativa, que ya está en vigor.

Durante la jornada se abordaron las modificaciones más sensibles del nuevo código. Entre ellas, la tipificación de conductas como el bullying, la discriminación y el ciberacoso, así como el incremento de las penas máximas a 30, 40 y 60 años, según la gravedad del delito.

Los expositores coincidieron en que estas transformaciones implican ajustes no solo para el sector jurídico, sino para toda la ciudadanía, al ampliar el alcance de las responsabilidades penales.

El panel de especialistas incluyó magistrados, fiscales, defensores públicos y académicos, quienes ofrecieron distintas miradas sobre el impacto de la ley. La moderación estuvo a cargo de abogados locales que organizaron los debates y facilitaron el intercambio entre los participantes.

Con esta actividad, el CARD Seccional Peravia busca seguir discutiendo los desafíos que plantea la implementación del nuevo Código Penal en un contexto social y jurídico en constante cambio.

(FUENTE EXTERNA)

El congreso contó con la participación de un amplio panel de juristas. Entre los expositores estuvieron el magistrado Rafael Báez, el magistrado José Manuel Arias, el licenciado Samuel Orlando Pérez, la licenciada Lucy Objio, el licenciado Jean Suárez, el magistrado Juan Ysidro Minyetty (fiscal) y el magistrado José Altagracia Castillo (fiscal).

También participaron Carmen Cecilia Báez, Jorge Alberto de los Santos, Roberto Yoel Henríquez (defensor público), el licenciado Edward Garabito Lanfranco y el doctor Pedro Duarte Canaán.

La moderación de los paneles estuvo a cargo del licenciado Anthony Franco Montero, Jhonny Peña Peña, el licenciado Juan Moreno Severiano, la licenciada Maciel Moscoso y la licenciada Cindy Ortiz, quienes garantizaron la fluidez y el dinamismo de las discusiones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/whatsapp-image-2025-12-01-at-112134-am-1fb17a54.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/whatsapp-image-2025-12-01-at-112135-am-ac5d2abb.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/whatsapp-image-2025-12-01-at-112136-am-9b1368a3.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/whatsapp-image-2025-12-01-at-112138-am-029002c8.jpeg