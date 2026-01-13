Irán acusa a EE. UU. de buscar un "pretexto" para una "intervención militar"

Misión iraní ante la ONU prometió que "el manual" empleado por Washington "volverá a fracasar" ( AFP )

La misión iraní ante la ONU acusó el martes a Estados Unidos de buscar "un pretexto para una intervención militar", después de que el presidente Donald Trump amenazara con actuar "de manera muy firme" contra Teherán en caso de que ejecute a personas detenidas durante las manifestaciones.

"Las fantasías y la política de Estados Unidos hacia Irán están arraigadas en un cambio de régimen, con sanciones, amenazas, disturbios orquestados y caos como modus operandi para fabricar un pretexto para una intervención militar", dijo la representación iraní en un mensaje en X acompañado de una carta de protesta dirigida a los dirigentes de Naciones Unidas.

Prometió que "el manual" empleado por Washington "volverá a fracasar".

Trump enviará ayuda económica a opositores en Irán

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este martes que enviará ayuda económica a los opositores en Irán y volvió a amenazar sobre un posible ataque militar contra el Gobierno de Teherán por represión de las protestas.

"Hay mucha ayuda en camino de diferentes formas, incluyendo económica", respondió el mandatario durante una entrevista con CBS News, en el transcurso de una visita a una planta de la fabricante de automóviles Ford.

Cuando fue preguntado por la violencia del Estado iraní sobre los manifestantes, el republicano respondió que tomarán "medidas enérgicas", si se confirma que ahorcarán a personas que hayan participado en las protestas.

Al explicar cuál sería "el objetivo a la larga" de un ataque militar sobre el Gobierno de los Ayatolás, Trump respondió que su meta es "ganar".

Posteriormente, al definir qué supondría una "victoria" en Irán, el republicano se limitó a poner como ejemplo las operaciones estadounidenses para matar a Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) o a Abu Bakar.

Bakar, exlíder del Estado Islámico, o la que extrajo de Venezuela al entonces presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

