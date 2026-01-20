Un tiburón mordió el martes a un surfista, en el cuarto ataque de uno de esos animales registrado en dos días en un estado de Australia, informaron las autoridades.

El hombre surfeaba en la zona de Mid North Coast, en el noreste de Nueva Gales del Sur, cuando fue mordido por lo que las autoridades creen que fue un tiburón toro.

Logró escapar con heridas "menores", indicó el servicio de salvavidas de Nueva Gales del Sur.

"Un surfista reportó haber visto un tiburón y emergió del agua con heridas en la parte baja del cuerpo. Las heridas fueron reportadas como menores", indicaron los socorristas en un comunicado.

Se trata de la cuarta persona atacada por un tiburón en las últimos 48 horas en Nueva Gales del Sur.

Dos personas fueron atacadas el lunes cuando surfeaban en playas del norte de Sídney y uno de ellos quedó en condición crítica.

Niño en estado crítico

Horas antes, un niño de 11 años logró escapar ileso cuando un tiburón mordió su tabla de surf.

La tarde del domingo, un menor de 12 años fue herido de gravedad por un tiburón cuando nadaba en una playa del puerto de Sídney y se encuentra hospitalizado en condiciones críticas.

Todas las playas del norte de esa ciudad australiana fueron cerradas hasta nuevo aviso, indicaron las autoridades.

Las fuertes lluvias han enturbiado el agua en la zona, lo que según los salvavidas crea condiciones propicias para la presencia de tiburones toro.

"Mejor vayan a una piscina local porque en este momento estamos avisando que las playas son inseguras", dijeron en su comunicado.

