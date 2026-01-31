Irán dice querer evitar una guerra y privilegiar la diplomacia

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el sábado que una guerra no es del interés de Teherán ni de Washington, mientras el presidente Donald Trump aseguró que Irán "está hablando" con su gobierno, en un esfuerzo diplomático ante la amenaza estadounidense de ataques militares.

Irán "nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra, y está firmemente convencida de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región", afirmó Pezeshkian en una llamada telefónica a su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, según informó la presidencia iraní.

Irán "está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá", dijo Trump a Fox News.

Se trata de una fuerza naval de ataque, liderada por el portaviones "USS Abraham Lincoln".

El despliegue hace temer una confrontación directa con Irán, que ha avisado que responderá con misiles sobre las bases norteamericanas en Oriente Medio, y atacando a sus aliados, en particular Israel.

Irán avisó este sábado a Estados Unidos e Israel de que sus fuerzas están en "alerta máxima".

Trump ha amenazado con un ataque militar desde la represión brutal de una ola de protestas iraníes antirrégimen, que según varias oenegés ha dejado miles de muertos.

El canciller iraní, Abás Araqchi, dijo que su país está dispuesto a negociar sobre su programa atómico "en pie de igualdad", no bajo amenaza, y matizó que "nunca" accederá a negociar sobre sus capacidades en materia de misiles y defensa.

El secretario de la máxima instancia de seguridad de Irán, Alí Larijani, se mostró moderadamente optimista.

"Al contrario de [lo que dice] la propaganda de guerra artificialmente creada por los medios, la puesta en marcha de un marco de negociación avanza", escribió este sábado en X tras reunirse el viernes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Por su parte, el primer ministro y jefe de la diplomacia catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, viajó el sábado a Teherán para tratar de "desescalar las tensiones" en la región, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Incidentes

Estados Unidos, Israel y varias potencias occidentales aseguran que el programa nuclear iraní tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

En medio de crecientes tensiones, las autoridades iraníes se apresuraron a negar que varios incidentes ocurridos el sábado estuvieran relacionados con algún ataque o sabotaje.

Durante horas se ignoró qué causó una explosión en un edificio residencial en la ciudad portuaria del sur de Irán, Bandar Abbás. Finalmente los bomberos locales afirmaron que se debió a una fuga de gas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) negó que los edificios de sus fuerzas navales en la provincia fueran blanco de un ataque, según la agencia de noticias Fars.

Además, las redes sociales se hicieron eco del rumor de que el jefe de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución había sido asesinado. La agencia Tasnim lo atribuyó a "una operación psicológica" llevada a cabo por "corrientes anti-Irán".

La televisión pública también salió al paso para afirmar que una humareda que se formó en Parand, en las afueras de la capital, Teherán, fue "causada por un pequeño incendio".

Washington ya atacó tres plantas nucleares iraníes el 22 de junio, como parte de una guerra de 12 días entre Israel e Irán.

Los ataques israelíes apuntaron por entonces a numerosos objetivos militares, y mataron a altos mandos de las fuerzas iraníes y a científicos del programa atómico.

Maniobras iraníes

El viernes, el mando central estadounidense (CENTCOM) dijo que los Guardianes de la Revolución iraníes, el ejército ideológico del régimen, efectuarán "un ejercicio naval de dos días con fuego real" en el estrecho de Ormuz, un punto muy delicado por el que transita el gas licuado y el petróleo procedente del Golfo.

En un comunicado, el CENTCOM aconsejó a los Guardianes que se abstengan de "cualquier comportamiento poco seguro y poco profesional cerca de fuerzas norteamericanas".

Estados Unidos catalogó a los Guardianes como organización terrorista en 2019, bajo el primer mandato de Trump.

Una iniciativa que la Unión Europea secundó este jueves, a la que Irán prometió una respuesta.