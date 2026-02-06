Al menos 31 muertos y 169 heridos en atentado suicida contra mezquita chiíta en Pakistán

Médicos y transeúntes ayudaban a las víctimas transportadas en ambulancias y al menos una llegó en el maletero de un coche. ( FUENTE EXTERNA )

Una atentado suicida en una mezquita chiíta de Islamabad durante la oración del viernes dejó al menos 31 muertos y 169 heridos, en el ataque más mortífero en la capital de Pakistán desde el atentado contra el hotel Marriott en 2008.

La explosión se produjo cuando las mezquitas del país estaban repletas, declaró a la AFP un alto responsable policial bajo condición de anonimato. El balance "debería seguir aumentando", subrayó.

Otra fuente de seguridad, que también pidió el anonimato, indicó que la explosión en la mezquita se debió a un atentado suicida. "El atacante fue detenido en la entrada y se hizo estallar", afirmó.

La municipalidad de Islamabad indicó que 31 personas murieron en la explosión ocurrida en la mezquita Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra, en el barrio de Tarlai, en la periferia de la ciudad.

Otra fuente de seguridad, que también pidió el anonimato, indicó que la explosión en la mezquita se debió a un atentado suicida. "El atacante fue detenido en la entrada y se hizo estallar", afirmó.

Periodistas de la AFP vieron a decenas de personas heridas llegar a un gran hospital con la ropa manchada de sangre.

Médicos y transeúntes ayudaban a las víctimas transportadas en ambulancias y al menos una llegó en el maletero de un coche.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, condenó "enérgicamente" el atentado, y afirmó que sus autores serían encontrados y llevados ante la justicia.

Ningún grupo reivindicó hasta el momento el ataque, que se produce cuando las fuerzas de seguridad pakistaníes luchan contra la intensificación de las insurgencias en las provincias del sur y del norte del país, en la frontera con Afganistán.

Pakistán es un país de mayoría sunita, pero los chiítas representan entre 10 y 15% de la población y fueron atacados en el pasado por grupos yihadistas.

Michael Kugelman, especialista de Asia del Sur, dijo en X que el atentado podría haber sido organizado por la rama local del grupo Estado islámico o militantes anti-chiitas.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que "ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables", de acuerdo con su portavoz.

Charcos de sangre

Este ataque es el más sangriento registrado en la capital pakistaní desde septiembre de 2008, cuando 60 personas murieron en un atentado suicida con un camión bomba que destruyó una parte del lujoso hotel Marriott.

Amigos y allegados gritaban y lloraban a medida que las víctimas, muertas o vivas, llegaban al servicio de urgencias del hospital, fuertemente custodiado.

Otro equipo de periodistas de la AFP vio a las fuerzas de seguridad armadas en el exterior de la mezquita, donde se veían charcos de sangre.

Una cinta amarilla de la policía rodeaba la zona donde zapatos, prendas y y vidrios rotos yacían en el suelo.

Videos difundidos en las redes sociales, cuya autenticidad no pudo ser verificada aún por la AFP, muestran varios cuerpos en la entrada principal de la mezquita, así como personas y escombros dispersos en la sala de oración cubierta con un tapiz rojo.

Insurrecciones

El gobierno afirma que los grupos armados separatistas de Baluchistán, los talibanes pakistaníes y otros militantes islamistas de la provincia septentrional de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de Islamabad, utilizan el territorio afgano como refugio para lanzar sus ataques.

El gobierno talibán afgano negó en varias ocasiones esas acusaciones y las relaciones bilaterales se deterioraron.

Las fuerzas de ambos países se enfrentan regularmente a lo largo de la frontera.

Los ataques desencadenaron una ola de contraoperativos en los que según las autoridades las fuerzas de seguridad mataron a cerca de 200 insurgentes.