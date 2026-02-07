Irán espera proseguir diálogo con EE.UU. y Netanyahu anuncia reunión con Trump

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y el presidente de EE.UU. Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El jefe de la diplomacia de Irán dijo el sábado que espera que las conversaciones con Estados Unidos se reanuden pronto, pero reiteró las líneas rojas de su país y amenazó con represalias en caso de un ataque militar estadounidense.

Según extractos publicados en su canal oficial de Telegram durante una entrevista con la cadena Al Jazeera, Araqchi dijo que el programa de misiles de Irán "nunca fue negociable" en las conversaciones que ambas partes mantuvieron el viernes en Omán.

Israel dijo el sábado que el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunirá el miércoles en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump para "discutir las negociaciones con Irán", según un comunicado oficial.

En la entrevista con Al Jazeera, Araqchi señaló que Irán está listo "para alcanzar un acuerdo tranquilizador sobre el enriquecimiento" de uranio, que es "nuestro derecho inalienable y debe continuar".

Según Araqchi, las conversaciones en Omán se limitaron al programa nuclear, como exigía Teherán.

Washington ha intentado abordar el programa de misiles balísticos de Irán, capaces de alcanzar a Israel y a los socios estadounidenses en el Golfo, así como el apoyo de Teherán a grupos militantes en la región, asuntos que el gobierno israelí ha presionado para incluir en las conversaciones, según informes de prensa.

Visita al portaviones

Los diálogos en Omán fueron los primeros desde que las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos colapsaron el año pasado tras la campaña de bombardeos de Israel contra Irán, que desencadenó una guerra de 12 días.

Durante la guerra, aviones de combate estadounidenses bombardearon sitios nucleares iraníes. Trump afirmó entonces que esos bombardeos "aniquilaron" las capacidades nucleares iraníes, pero el alcance exacto de los daños se desconoce.

Araqchi advirtió el sábado que, ante una nueva ofensiva de Estados Unidos, "atacaremos sus bases en la región".

Washington mantiene una decena de buques de guerra y un portaviones en Oriente Medio.

El sábado, los principales negociadores de Estados Unidos para Irán, Steve Witkoff y el yerno de Trump Jared Kushner, visitaron el portaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, informó el Centcom, el comando responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central.

El portaviones y su grupo de combate "nos mantienen a salvo y sostienen el mensaje del presidente Trump de paz mediante la fuerza", afirmó Witkoff en un mensaje en redes sociales.

Presión comercial

Araqchi dijo el sábado que "aunque las conversaciones (en Mascate) fueron indirectas, hubo ocasión de estrechar la mano a la delegación estadounidense".

Para él, el diálogo fue "un buen arranque", pero insistió en que queda "todavía un largo camino para establecer la confianza" necesaria.

El diplomático iraní apuntó que debería haber "pronto" una segunda ronda de conversaciones, en una fecha por determinar.

Trump calificó el viernes las conversaciones de "muy buenas" y prometió otra ronda de negociaciones la próxima semana.

Pese a ello, firmó un decreto que entró en vigor el sábado y que ordena la "imposición de aranceles" a los países que sigan haciendo negocios con Irán. Más de una cuarta parte del comercio de Irán es con China, según la OMC.

Estados Unidos también anunció nuevas sanciones contra numerosas entidades navieras y buques, destinadas a frenar las exportaciones de petróleo de Irán.

Protestas

Las conversaciones en Omán se produjeron en medio de un importante refuerzo militar estadounidense en la región a raíz de la represión de Irán contra las protestas que comenzaron a finales de diciembre, desatadas por la crisis económica.

Las autoridades de Irán han reconocido que 3,117 personas murieron en las recientes protestas y publicaron el domingo una lista con 2.986 nombres, la mayoría de los cuales, según afirman, eran miembros de las fuerzas de seguridad y civiles inocentes.

Organizaciones internacionales dieron un balance muy superior.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, que ha mantenido un registro continuo desde el inicio de las protestas, afirma que ha verificado 6,872 muertes, principalmente de manifestantes, y tiene otros 11.280 casos bajo investigación. También ha contabilizado más de 50,000 detenciones.