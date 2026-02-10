Paul Maldonado llama al PRM a reflexionar y reencontrarse con su militancia
En el marco del 11 aniversario del partido el dirigente manifestó la necesidad de fortalecer la estructura desde las bases para sostenerse más allá de 2028
De cara a la celebración del onceavo aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el dirigente político Paul Maldonado exhortó a la alta dirigencia de la organización a aprovechar la fecha para impulsar un proceso de reflexión interna y fortalecer el vínculo con su militancia en todo el país.
El acto conmemorativo se realizará el próximo domingo 15 de febrero en la Gran Arena del Cibao y contará con la presencia del presidente Luis Abinader y altos dirigentes del partido. Para Maldonado, la actividad debe trascender el carácter festivo y convertirse en un espacio para evaluar la relación entre el Gobierno y la estructura que lo llevó al poder.
"El aniversario tiene que servir para revisar lo que se ha hecho, corregir lo que haga falta y reconectar con quienes han sostenido al partido en cada comunidad", expresó.
El PRM arriba a sus once años como la principal fuerza política y electoral del país, tras consolidarse como el partido más votado en las elecciones de 2024.
Maldonado destacó que ese posicionamiento es resultado del trabajo continuo de dirigentes y militantes que, durante años, construyeron una estructura sólida en barrios y provincias.
En ese contexto, consideró necesario hacer una evaluación honesta tras más de cinco años y medio de gestión gubernamental. Aunque reconoció avances en distintas áreas, señaló que aún hay aspectos que requieren ajustes, particularmente en lo relativo a la integración de cuadros partidarios en la administración pública.
A su juicio, el partido cuenta actualmente con profesionales capacitados y con experiencia acumulada suficiente para asumir responsabilidades dentro del Estado. Puntualizó que dentro del PRM hay talento, preparación y compromiso. Es momento de mirarlo hacia adentro.
Maldonado también advirtió que, si la organización aspira a mantenerse en el poder más allá de 2028, debe fortalecer su estructura desde las bases.
"Una militancia desmotivada no moviliza, y sin movilización no hay victoria posible", señaló.
Asimismo, precisó que la cohesión interna no debe limitarse a las figuras presidenciables, sino abarcar a toda la estructura institucional del partido, especialmente en un escenario donde la oposición busca reorganizarse.
Finalmente, reiteró que el onceavo aniversario representa una oportunidad clave para reafirmar compromisos y consolidar la unidad. "Ningún partido puede sostenerse en el tiempo si se distancia de su propia gente", concluyó.