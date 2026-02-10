Paul Maldonado llama al PRM a reflexionar y reencontrarse con su militancia

Dirigente del PRM advierte que sin militancia activa no hay victoria posible. ( FUENTE EXTERNA )

De cara a la celebración del onceavo aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el dirigente político Paul Maldonado exhortó a la alta dirigencia de la organización a aprovechar la fecha para impulsar un proceso de reflexión interna y fortalecer el vínculo con su militancia en todo el país.

El acto conmemorativo se realizará el próximo domingo 15 de febrero en la Gran Arena del Cibao y contará con la presencia del presidente Luis Abinader y altos dirigentes del partido. Para Maldonado, la actividad debe trascender el carácter festivo y convertirse en un espacio para evaluar la relación entre el Gobierno y la estructura que lo llevó al poder.

"El aniversario tiene que servir para revisar lo que se ha hecho, corregir lo que haga falta y reconectar con quienes han sostenido al partido en cada comunidad", expresó.

El PRM arriba a sus once años como la principal fuerza política y electoral del país, tras consolidarse como el partido más votado en las elecciones de 2024.

Maldonado destacó que ese posicionamiento es resultado del trabajo continuo de dirigentes y militantes que, durante años, construyeron una estructura sólida en barrios y provincias.

En ese contexto, consideró necesario hacer una evaluación honesta tras más de cinco años y medio de gestión gubernamental. Aunque reconoció avances en distintas áreas, señaló que aún hay aspectos que requieren ajustes, particularmente en lo relativo a la integración de cuadros partidarios en la administración pública.

A su juicio, el partido cuenta actualmente con profesionales capacitados y con experiencia acumulada suficiente para asumir responsabilidades dentro del Estado. Puntualizó que dentro del PRM hay talento, preparación y compromiso. Es momento de mirarlo hacia adentro.

Maldonado también advirtió que, si la organización aspira a mantenerse en el poder más allá de 2028, debe fortalecer su estructura desde las bases.

"Una militancia desmotivada no moviliza, y sin movilización no hay victoria posible", señaló.

Asimismo, precisó que la cohesión interna no debe limitarse a las figuras presidenciables, sino abarcar a toda la estructura institucional del partido, especialmente en un escenario donde la oposición busca reorganizarse.

Finalmente, reiteró que el onceavo aniversario representa una oportunidad clave para reafirmar compromisos y consolidar la unidad. "Ningún partido puede sostenerse en el tiempo si se distancia de su propia gente", concluyó.