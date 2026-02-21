×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ataques en frontera Pakistán Afganistán
ataques en frontera Pakistán Afganistán

Pakistán ataca siete campos "terroristas" en región fronteriza con Afganistán

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, confirmó que los ataques se dirigen a militantes del talibán y del Estado Islámico

    Expandir imagen
    Pakistán ataca siete campos terroristas en región fronteriza con Afganistán
    Pakistán "ha llevado a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia contra siete campamentos y escondites de terroristas pertenecienmtes al talibán" (AFP)

    Pakistán dijo el domingo que llevó a cabo ataques contra siete lugares en la frontera con Afganistán en respuesta a los recientes ataques suicidas que se adjudicaron militantes apoyados por grupos afganos.

    Incluidos tres ataques desde el inicio del Ramadán la semana pasada, Pakistán "ha llevado a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia contra siete campamentos y escondites de terroristas pertenecientes al talibán" pakistaní y sus afiliados en la frontera, señaló un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión.

    • En el comunicado publicado en X, el ministro de Información, Attaullah Tarar, afirmó que Pakistán también había atacado a un grupo afiliado al Estado Islámico.

    No indicó dónde fueron los ataques ni ofreció más detalles.

    RELACIONADAS

    Respuesta a atentado 

    El ministerio señaló que fue en respuesta al atentado suicida en una mezquita chiita en Islamabad hace dos semanas y otros atentados suicidas más recientes en el noroeste de Pakistán.

    El EI reivindicó el atentado suicida en Islamabad que causó al menos 31 muertos y cerca de 170 heridos.

    Leer más
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.