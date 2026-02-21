Pakistán ataca siete campos "terroristas" en región fronteriza con Afganistán

Pakistán "ha llevado a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia contra siete campamentos y escondites de terroristas pertenecienmtes al talibán" ( AFP )

Pakistán dijo el domingo que llevó a cabo ataques contra siete lugares en la frontera con Afganistán en respuesta a los recientes ataques suicidas que se adjudicaron militantes apoyados por grupos afganos.

Incluidos tres ataques desde el inicio del Ramadán la semana pasada, Pakistán "ha llevado a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia contra siete campamentos y escondites de terroristas pertenecientes al talibán" pakistaní y sus afiliados en la frontera, señaló un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión.

En el comunicado publicado en X, el ministro de Información, Attaullah Tarar, afirmó que Pakistán también había atacado a un grupo afiliado al Estado Islámico.

No indicó dónde fueron los ataques ni ofreció más detalles.

Respuesta a atentado

El ministerio señaló que fue en respuesta al atentado suicida en una mezquita chiita en Islamabad hace dos semanas y otros atentados suicidas más recientes en el noroeste de Pakistán.

El EI reivindicó el atentado suicida en Islamabad que causó al menos 31 muertos y cerca de 170 heridos.

Leer más Al menos 125 muertos en Pakistán en ataques de rebeldes separatistas