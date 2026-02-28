Irán dará una "lección inolvidable" a Israel y EE. UU.

El jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani. ( FUENTE EXTERNA )

El jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó el sábado que Teherán dará una "lección inolvidable" a Estados Unidos e Israel por sus bombardeos a la república islámica.

"Haremos que los criminales sionistas y los estadounidenses desvergonzados se arrepientan de sus actos", escribió Larijani en X.

Irán "dará una lección inolvidable a los opresores internacionales", añadió.

Advertencia de Irán a Estados Unidos e Israel

La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensifica tras los recientes bombardeos, con Larijani asegurando que la respuesta será contundente y memorable.

Reacciones de Ali Larijani

Noticia en desarrollo...

Haremos que los criminales sionistas y los estadounidenses desvergonzados se arrepientan de sus actos, escribió Larijani en X.

??????? ?????? ? ??? ???? ????? ???? ?????? ????? ?? ???????? ?????? ??? ?????? ?????? ???. — Ali Larijani | ??? ???????? (@alilarijani_ir) February 28, 2026