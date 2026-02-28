Irán dará una "lección inolvidable" a Israel y EE. UU.
Larijani expresó en su cuenta de X que los criminales sionistas y estadounidenses se arrepentirán de sus actos, enfatizando la determinación de Irán ante las agresiones
El jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó el sábado que Teherán dará una "lección inolvidable" a Estados Unidos e Israel por sus bombardeos a la república islámica.
"Haremos que los criminales sionistas y los estadounidenses desvergonzados se arrepientan de sus actos", escribió Larijani en X.
- Irán "dará una lección inolvidable a los opresores internacionales", añadió.
Advertencia de Irán a Estados Unidos e Israel
La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensifica tras los recientes bombardeos, con Larijani asegurando que la respuesta será contundente y memorable.
Reacciones de Ali Larijani
Noticia en desarrollo...