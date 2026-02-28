×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
lección inolvidable Irán
lección inolvidable Irán

Irán dará una "lección inolvidable" a Israel y EE. UU.

Larijani expresó en su cuenta de X que los criminales sionistas y estadounidenses se arrepentirán de sus actos, enfatizando la determinación de Irán ante las agresiones

    Expandir imagen
    Irán dará una lección inolvidable a Israel y EE. UU.
    El jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani. (FUENTE EXTERNA)

    El jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó el sábado que Teherán dará una "lección inolvidable" a Estados Unidos e Israel por sus bombardeos a la república islámica.

    "Haremos que los criminales sionistas y los estadounidenses desvergonzados se arrepientan de sus actos", escribió Larijani en X.

    • Irán "dará una lección inolvidable a los opresores internacionales", añadió.

    Advertencia de Irán a Estados Unidos e Israel

    La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensifica tras los recientes bombardeos, con Larijani asegurando que la respuesta será contundente y memorable.

    Reacciones de Ali Larijani

    Larijani expresó en su cuenta de X que los criminales sionistas y estadounidenses se arrepentirán de sus actos, enfatizando la determinación de Irán ante las agresiones.

    Noticia en desarrollo...

    Expandir imagen
    Infografía
    Haremos que los criminales sionistas y los estadounidenses desvergonzados se arrepientan de sus actos, escribió Larijani en X. (FUENTE EXTERNA)
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.