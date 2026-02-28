La televisión estatal de Irán confirma la muerte del líder supremo Alí Jamenei

Ali Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder. ( FUENTE EXTERNA )

Un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el domingo a las 5:00 a.m. hora local el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder.

La televisión iraní no precisó en qué circunstancias murió Jamenei, de 86 años, ni mencionó los ataques israelíes y estadounidenses del sábado contra su residencia en Teherán. Se están emitiendo fotos e imágenes de archivo con una banda negra en la pantalla en señal de luto.

La hija, la nieta y el yerno de Jamenei murieron en ataque contra Irán

La hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, informó este domingo la agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria.

El medio iraní asegura que, tras establecer contacto con fuentes de la oficina de Jamenei, pudo confirmar la muerte de los tres familiares del líder.

Igualmente, la agencia FAR indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.