Israel da por muerto al líder supremo de Irán, pero EE. UU. no lo ha confirmado
Durante una declaración, Netanyahu indicó que el ataque israelí y estadounidense destruyó el complejo de Jamenei en el corazón de Teherán, frustrando los planes del régimen iraní
Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque contra Irán el sábado, y el presidente estadounidense, Donald Trump, instó al pueblo iraní a "tomar las riendas de su destino" alzándose contra el liderazgo islámico que ha gobernado la nación desde 1979.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a la cadena de noticias NBC News que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian, estaban vivos "hasta donde yo sé".
Declaraciones contradictorias sobre el estado del liderazgo iraní
- Pero horas después, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contradijo esta información en un discurso televisado a nivel nacional: "Hay cada vez más indicios de que el tirano ya no está vivo", declaró.
Los ataques abrieron un nuevo y sorprendente capítulo en la intervención estadounidense en Irán y marcaron la segunda vez en ocho meses que la administración Trump utiliza la fuerza militar contra la República Islámica, según detalla la agencia AP.