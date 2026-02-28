Israel da por muerto al líder supremo de Irán, pero EE. UU. no lo ha confirmado

Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque contra Irán el sábado, y el presidente estadounidense, Donald Trump, instó al pueblo iraní a "tomar las riendas de su destino" alzándose contra el liderazgo islámico que ha gobernado la nación desde 1979.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a la cadena de noticias NBC News que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian, estaban vivos "hasta donde yo sé".

Declaraciones contradictorias sobre el estado del liderazgo iraní

Pero horas después, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contradijo esta información en un discurso televisado a nivel nacional: "Hay cada vez más indicios de que el tirano ya no está vivo", declaró.

Los ataques abrieron un nuevo y sorprendente capítulo en la intervención estadounidense en Irán y marcaron la segunda vez en ocho meses que la administración Trump utiliza la fuerza militar contra la República Islámica, según detalla la agencia AP.