Biodiet – Contorno Estético en la élite mundial de la medicina estética

Biodiet, compañía mexicana de referencia en la comercialización de productos y servicios para cirugía plástica, dermatología y medicina estética, dio a conocer hoy su plan de participación para 2025-2026, que contempla una asistencia protagónica en los encuentros internacionales de mayor renombre en la industria. Bajo la dirección estratégica y el mando de su Director General, *Luis Anarbol Morán González*, la empresa afianzará su crecimiento a nivel mundial y su apego a la rigurosidad científica.

La carrera de Morán González, caracterizada por la originalidad y la calidad superior, es el fundamento de esta proyección allende las fronteras. Con una educación robusta que abarca una Licenciatura en Mercadotecnia y dos estudios de posgrado —una Maestría en Administración con especialidad en Negocios Internacionales por la Universidad de Georgetown y otra en Ciencias de la Administración por la Central Michigan University—, ha conducido la expansión y la diversificación de Biodiet, estableciendo acuerdos comerciales en numerosos países.

Bajo su liderazgo, Biodiet es considerada la firma pionera en la práctica de la **Armonización Facial y Corporal** en México, proporcionando desde 2005 opciones de rejuvenecimiento facial sin cirugía. Su facultad para innovar y su alto desempeño han sido reconocidos con numerosos galardones, entre los que resaltan el renombrado premio del Latin American Quality Institute como "Empresario del Año" en cinco ocasiones (2012, 2014, 2017, 2021 y 2022), y una nominación al Eba de Oxford en 2023. Hace poco, Morán González tuvo el honor de representar a México en la 23ª edición de Dubai Derma, fortaleciendo su posición como una autoridad en el sector.

En su permanente búsqueda de vanguardia científica, Biodiet ha desarrollado una innovadora línea de medicina regenerativa basada en péptidos. Esta nueva familia de productos biotecnológicos a base de péptidos de última generación está diseñada para potenciar los resultados en tratamientos estéticos, ofreciendo soluciones avanzadas para la regeneración celular y el rejuvenecimiento cutáneo. Con este lanzamiento, la compañía refuerza su compromiso con la excelencia y la innovación, posicionándose a la cabeza de las tendencias globales en medicina estética regenerativa.

Este ambicioso itinerario enfatiza el papel ascendente de la empresa mexicana en el panorama global de la belleza y la Medicina Estética, aproximando soluciones de primera categoría a una comunidad internacional de especialistas.

*Participación en los congresos de mayor influencia*

La organización tiene garantizada su asistencia a un conjunto selecto de eventos prioritarios:

* *IMCAS París 2026*: Un punto de reunión global que congrega anualmente a miles de profesionales de la cirugía plástica y la dermatología.

* *AMWC Mónaco 2026*: El Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento, bajo el Alto Patrocinio de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco, es el encuentro más relevante del rubro, reuniendo a más de 17,000 asistentes, 350 firmas expositoras y un programa científico de excelencia.

* *AMWC Dubai 2026*: La sede en este polo neurálgico de la medicina estética, que en su debut congregó a más de 5,000 delegados, será otro espacio fundamental para la compañía.

* *IMCAS São Paulo*: La versión latinoamericana de este acreditado congreso.

* *AMWC Latin America*: Parte del circuito internacional del AMWC, que tiene una edición establecida en Brasil, proyectando la asistencia de más de 2,100 médicos y 140 expositores.

*Información de Biodiet - Contorno Estético*

Constituida en 2004 y con domicilio en Guadalajara, Jalisco, Biodiet - Contorno Estético se especializa en la distribución a gran escala de productos y servicios dirigidos al sector de la cirugía plástica, dermatología, otorrinolaringología y medicina estética & antienvejecimiento. Su más reciente apuesta por la medicina regenerativa a base de péptidos de última generación consolida su posición como referente en innovación. La empresa se distingue por su compromiso con la innovación y la evolución permanente de su calidad para clínicas y expertos del ramo.