Reportan tres muertos y 58 heridos en ataques de Irán en Emiratos Árabes Unidos

Imagen ilustrativa de Dubái. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos tres personas murieron y otras 58 resultaron heridas en Emiratos Árabes Unidos (EAU) desde el inicio de la campaña de represalia de Irán en el Golfo, informaron las autoridades locales este domingo.

Los ataques causaron la muerte de tres personas - de nacionalidad pakistaní, nepalí y bangladesí -, informó el ministerio de Defensa emiratí.

Misiles detectados

Los Emiratos Árabes Unidos detectaron 165 misiles balísticos, de los cuales destruyeron 152, y además interceptaron dos misiles de crucero, según el ministerio.

Además, "se detectaron 541 drones iraníes, de los cuales 506 fueron interceptados y destruidos", añadió.