Situación en Oriente Medio
Situación en Oriente Medio

Reportan tres muertos y 58 heridos en ataques de Irán en Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos detectaron 165 misiles balísticos y destruyeron 152

    Reportan tres muertos y 58 heridos en ataques de Irán en Emiratos Árabes Unidos
    Imagen ilustrativa de Dubái. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos tres personas murieron y otras 58 resultaron heridas en Emiratos Árabes Unidos (EAU) desde el inicio de la campaña de represalia de Irán en el Golfo, informaron las autoridades locales este domingo.

    Los ataques causaron la muerte de tres personas - de nacionalidad pakistaní, nepalí y bangladesí -, informó el ministerio de Defensa emiratí.

    Misiles detectados 

    Los Emiratos Árabes Unidos detectaron 165 misiles balísticos, de los cuales destruyeron 152, y además interceptaron dos misiles de crucero, según el ministerio.

    • Además, "se detectaron 541 drones iraníes, de los cuales 506 fueron interceptados y destruidos", añadió.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.