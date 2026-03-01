Fuerzas israelíes afirman haber reducido arsenal de misiles y frenado producción adicional de Irán

Una bola de fuego ilumina el cielo tras el impacto de un misil en Tel Aviv el 28 de febrero de 2026. ( AFP )

El Ejército de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) informó que ha identificado una aceleración significativa en los esfuerzos del régimen iraní para restablecer sus capacidades de producción de misiles, meses después del lanzamiento de la Operación "Rising Lion".

Según un comunicado oficial, antes del inicio de la operación militar en junio pasado, la inteligencia israelí detectó indicios de un aumento sustancial en el ritmo de fabricación de misiles por parte de Irán. Las evaluaciones señalaban que el régimen buscaba producir aproximadamente 8,000 misiles para el año 2027.

De acuerdo con el IDF, ese volumen representaría una amenaza directa para el Estado de Israel y para la estabilidad en Oriente Medio.

Resultados de la operación

Previo a la operación, las estimaciones militares israelíes situaban el arsenal iraní en alrededor de 3,000 misiles. Tras las acciones ejecutadas en el marco de "Rising Lion", el IDF sostiene que el inventario fue reducido en cientos de unidades y que se evitó la fabricación de al menos 1,500 misiles balísticos adicionales.

El comunicado también señala que, antes del operativo, la tasa de producción iraní se situaba en decenas de misiles balísticos por mes y que se había observado una clara aceleración en ese ritmo. Asimismo, las autoridades israelíes indicaron que el régimen destinó recursos considerables al fortalecimiento de su infraestructura subterránea para la fabricación de armamento.

El IDF afirmó que, tras la operación, Teherán ha intensificado los esfuerzos para reconstruir y acelerar nuevamente su capacidad industrial en el ámbito misilístico. Según la versión israelí, estos avances se enmarcan en lo que describen como un plan estratégico iraní orientado contra Israel.

En su declaración, el Ejército israelí reiteró que la posesión de misiles por parte de un gobierno que ha expresado públicamente su intención de destruir al Estado de Israel constituye, a su juicio, una amenaza existencial.