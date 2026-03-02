×
El ejército de Israel llama a evacuar decenas de zonas en el sur del Líbano

El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, aseguró que no buscan causar daño a los civiles, sino proteger su seguridad.

    Edificios dañados tras los ataques israelíes en el barrio de Dahiye, en Beirut (Líbano). (FUENTE EXTERNA)

    El ejército israelí emitió el lunes por la noche advertencias de evacuación para decenas de aldeas en el sur del Líbano, y afirmó que actuaría contra las actividades de Hezbolá en la zona.

    • "Las actividades de Hezbolá están obligando a las (Fuerzas de Defensa de Israel) a actuar contra ella. Las (Fuerzas de Defensa de Israel) no buscan hacerles daño", escribió en X el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee.

    Recomendaciones de evacuación para aldeas libanesas

    "Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y desplazarse hacia el norte, más allá de la línea de aldeas marcada en el mapa y sus zonas circundantes", agregó Adraee, en una publicación en la que enumeró más de dos docenas de aldeas.

