Embajada de EE. UU. en Kuwait fue atacada por drones, según dijeron tres diplomáticos a la AFP

El complejo de la embajada de Estados Unidos en Kuwait. ( FUENTE EXTERNA )

La embajada de Estados Unidos en Kuwait fue atacada por drones, dijeron tres fuentes diplomáticas a AFP, después de que se viera humo elevarse desde la misión diplomática el lunes.

Un diplomático radicado en Kuwait y un diplomático occidental, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la embajada había sufrido daños por varios drones.

Entre tanto, un tercer funcionario diplomático en Kuwait afirmó que el edificio de la embajada había sido alcanzado directamente en el ataque.

Advertencias y medidas oficiales tras el incidente

Una humareda negra emergió este lunes de la zona donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en Kuwait, informó un periodista de la AFP en el Emiratos del Golfo.

La embajada de Estados Unidos indicó que las personas no debían acudir a sus instalaciones y advirtió de "una amenaza continua de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (drones) sobre Kuwait".