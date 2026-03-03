Ataques israelíes contra localidades al sur de Beirut causan seis muertos
El conflicto entre Israel y Líbano se intensifica con estos ataques, que han resultado en un número significativo de víctimas
Ataques israelíes contra dos localidades al sur de Beirut dejaron seis muertos y ocho heridos este miércoles, informó el Ministerio de Salud libanés, mientras el Estado hebreo continúa sus ataques contra el país.
- En un comunicado, el Ministerio afirmó que "los ataques del enemigo israelí contra las zonas de Aramoun y Saadiyat" causaron la muerte de seis personas y heridas a ocho "según un balance preliminar".
Detalles de los ataques
Aramoun, en el distrito de Aley, y Saadiyat, en el distrito de Chouf, son dos localidades situadas fuera de los bastiones tradicionales del movimiento proiraní Hezbolá, que arrastró a Líbano a la guerra luego de atacar Israel en apoyo a Teherán.