Ataques israelíes contra localidades al sur de Beirut causan seis muertos

El conflicto entre Israel y Líbano se intensifica con estos ataques, que han resultado en un número significativo de víctimas

    Ataques israelíes contra localidades al sur de Beirut causan seis muertos
    Ataques israelíes contra dos localidades al sur de Beirut dejaron seis muertos y ocho heridos este miércoles. (FUENTE EXTERNA)

    Ataques israelíes contra dos localidades al sur de Beirut dejaron seis muertos y ocho heridos este miércoles, informó el Ministerio de Salud libanés, mientras el Estado hebreo continúa sus ataques contra el país.

    • En un comunicado, el Ministerio afirmó que "los ataques del enemigo israelí contra las zonas de Aramoun y Saadiyat" causaron la muerte de seis personas y heridas a ocho "según un balance preliminar".

    Detalles de los ataques

    Aramoun, en el distrito de Aley, y Saadiyat, en el distrito de Chouf, son dos localidades situadas fuera de los bastiones tradicionales del movimiento proiraní Hezbolá, que arrastró a Líbano a la guerra luego de atacar Israel en apoyo a Teherán.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.